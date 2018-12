Journée de consultation sur les proches aidants

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants Marguerite Blais tient aujourd'hui à l'Université Laval à Québec une consultation sur les proches aidants.

Chercheurs, médecins, sous-ministres et proches aidants réfléchiront sur la politique nationale, qui sera mise en place par le gouvernement de François Legault.

«Nous allons travailler sur un plan d’action qui va accompagner cette politique qu’on veut pérenne», précise la ministre Blais.

Il s'agissait d'une promesse de la CAQ lors de la dernière campagne électorale.

«Moi mon expérience de 17 ans comme aidante avec Gilles Carle, j’étais à la maison pour prendre soin de mon mari et quand les médecins, les infirmières, les préposés et les inhalothérapeutes venaient à la maison, ils venaient pour Gilles, jamais pour moi (...) et quand moi je suis tombée malade on m’a dit d’aller à l’hôpital alors ça c’est grave», témoigne la chanteuse Chloé Sainte-Marie.

La ministre espère que la Politique nationale pour les proches aidants sera prête en décembre 2019.