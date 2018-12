Kefiplant s’agrandit au coût de 10 millions $

Pour répondre à la popularité croissante du kombucha, Kefiplant investira 10 millions $ pour agrandir ses installations et acquérir du nouveau matériel, tout en ajoutant une vingtaine d’emplois pour accroître sa production.

L’entreprise de fermentation de plantes de Drummondville veut ainsi répondre à la demande de ses clients canadiens, américains et australiens.

«Les choses évoluent à une vitesse folle depuis 2017. Avec la popularité croissante du kombucha, nos ventes ont triplé entre 2017 et 2018 et nous prévoyons de nouveau les tripler d’ici 2019», a mentionné la présidente et fondatrice de cette compagnie, Chantale Houle, par communiqué.

Pour ce projet, Québec et Ottawa ont accordé à Kefiplant une aide financière de 5,75 millions $.

L’entreprise sera ainsi en mesure de produire 12 millions de litres de base fermentée d’ici la fin de l’an prochain.

Selon Chantale Houle, le marché du kombucha sera de l’ordre de 5,45 milliards $ d’ici 2025.

Son entreprise fondée en 2004 compte créer de nouveaux produits fermentés sur mesure pour ses clients pour ajouter à sa gamme qui comprend des saveurs comme le gingembre, le curcuma et la citronnelle.

Le kombucha est une boisson fermentée obtenue grâce à la symbiose de bactéries et de levures en milieu sucré.