Le maire de L'Ancienne-Lorette bloque une enquête sur lui

La Commission municipale du Québec n'enquêtera pas sur le comportement du maire de L'Ancienne-Lorette puisque les élus ont reculé sur cette demande lors d’un vote de 4 contre 3, tranché au final par Émile Loranger lui-même.

Le dépôt du budget de l’année 2019 a été complètement éclipsé hier soir par un revirement inattendu des élus.

À la surprise de plusieurs, la mairesse suppléante Sylvie Falardeau a demandé le retrait de toutes démarches contre Émile Loranger «en pensant à la victime» dans cette affaire.

Les élus lorettains avaient auparavant adopté une résolution pour demander une enquête à la Commission – qui relève du ministère des Affaires municipales – au sujet du «comportement» du maire depuis 2016.

Coup de théâtre cependant, deux votes identiques de 3 contre 3 ont été pris dans cet épineux dossier et, chaque fois, au lieu de s’abstenir, le maire Émile Loranger a tranché pour qu’il n’y ait pas d’enquête contre lui.

En colère, un citoyen a pris la parole pour dénoncer cette situation particulière. Le conseiller Gaétan Pageau a aussi protesté en qualifiant cette procédure de mascarade. Deux policiers se sont présentés après le départ du citoyen furieux.

Il y a quelques semaines, le maire de L’Ancienne-Lorette a décidé de réintégrer son bureau à l’hôtel de ville après des mois à l’écart en raison d’une plainte de harcèlement psychologique qui le visait. Sa décision suivait le règlement hors cour entre la municipalité et son ancienne directrice de cabinet.

Le conseil municipal lui avait toutefois demandé de rester à la maison jusqu’à ce que la lumière soit faite sur ses agissements par la Commission municipale du Québec.

Après la séance, le maire Loranger a répété qu’il croyait avoir le droit de voter sur une résolution qui le concerne. «À mon avis oui. Je suis le président de l’assemblée. C’est un dossier qui est fermé avec un scellé et chaque membre du conseil a signé.»

«C’est irréel. C’est M. Loranger qui tranche pour dire non. Il ne semble pas penser qu’il est en conflit d’intérêts», a ajouté Gaétan Pageau.

«On a rencontré un autre avocat à l’éthique qui nous confirme que le maximum que M. Loranger aurait pu avoir, c’est trois mois de suspension au maximum. Je ne l’excuse pas. Considérant les frais, il faut gérer la ville et regarder en avant», a expliqué la mairesse suppléante Sylvie Falardeau.

Malgré cette volte-face, Émile Loranger a de nouveau refusé de majorer le salaire de Mme Falardeau pour le travail effectué pendant son absence.

Quant à l’adoption du budget 2019 qui totalise 32,2 millions $, un gel de taxes municipales sera en vigueur pour la plupart des citoyens, sauf les propriétaires des immeubles de six logements et plus qui subiront une augmentation moyenne de 6,6 %.

«Vous me faites penser à M. Trump qui pense qu’il peut se gracier lui-même», a même lancé le conseiller Charles Guérard, en désaccord avec le vote du maire.