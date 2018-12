Le pétrole albertain finance les écoles québécoises, juge Notley

Le pétrole albertain permet de financer nombre d'infrastructures au Québec, a plaidé mardi la première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, en répliquant aux commentaires de François Legault qui refuse d'envisager la relance du projet d'oléoduc Énergie Est.

Vendredi dernier, le premier ministre du Québec avait opposé l'hydroélectricité produite au Québec, une énergie «propre», au pétrole albertain, qualifié de «sale». «J’ai été très, très clair. Il n’y a aucune acceptabilité sociale au Québec pour avoir un oléoduc qui passerait sur son territoire», avait assuré M. Legault.

Ces propos ont suscité un tollé dans les provinces de l'Ouest, d'autant plus qu'Ottawa a annoncé dimanche que la Belle Province recevra 13,1 milliards $ en paiement de péréquation pour la prochaine année. Des Albertains ont même lancé un appel au boycott des produits du Québec sur les réseaux sociaux, ciblant par exemple les produits laitiers élaborés dans la province.

«C'est très frustrant et il y a un haut niveau d'hypocrisie qui, je crois, frustre de plus en plus de Canadiens. Je dirais au nouveau premier ministre du Québec qu'il doit débarquer de ses grands chevaux», a commenté Rachel Notley mardi à Edmonton, lors d'une conférence de presse.

«Il doit comprendre que, non seulement notre produit n'est pas sale, mais qu'il permet aussi de financer les écoles, les hôpitaux, les routes et, potentiellement, certaines infrastructures hydroélectriques du Québec», a-t-elle poursuivi.

Raffinerie

Mme Notley a fait ces commentaires après avoir annoncé que son gouvernement va solliciter l'industrie pétrolière dans l'objectif de construire une raffinerie. La province de l'Ouest espère ainsi obtenir une meilleure rentabilité sur ses produits pétroliers et créer des milliers d'emplois, bien qu'aucun chiffre ou coût n'aient été avancés.

«On sait que des compagnies sont intéressées», a assuré Mme Notley, en précisant que la sollicitation se poursuivra jusqu'en février 2019.

L'Alberta fait face à une importante crise en raison du plongeon du prix du baril de pétrole. La province a annoncé une série de mesures, incluant une réduction de la production et l'achat de wagons-citernes, pour tenter de relancer son industrie. Elle réclame aussi toujours l'approbation de projets d'oléoduc, pour lui permettre d'exporter son or noir.