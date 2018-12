Les urgences pédiatriques sous pression

Le rhume, la grippe et les virus respiratoires qui circulent déjà depuis quelques semaines augmentent la pression sur les urgences, et plus particulièrement celles des urgences pédiatriques.

TVA Nouvelles a constaté que l’urgence de l’Hôpital Montréal pour enfants était particulièrement achalandée, mardi midi.

Le personnel médical de cet établissement se prépare à accueillir entre 200 et 300 petits patients pendant la journée, alors que le pic de la grippe est seulement prévu pendant le temps de Fêtes, d’ici deux semaines.

«Actuellement, 30% de notre clientèle est représentée par des enfants qui ont des détresses respiratoires. On est dans la saison des virus respiratoires, les enfants se transmettent le virus, et on retrouve plusieurs de ces enfants très malades ici à l’urgence», explique Lyne St-Martin, infirmière-chef des urgences, Hôpital de Montréal pour enfants.

Les quinze lits disponibles pour garder les petits en observation sont complets.

Lorsque l’urgence déborde, les autres départements d’un centre hospitalier sont également mis sous pression.

«Pendant ce temps la on a de nouveaux patients qui arrivent à l’urgence ce qui fait un goulot d’étranglement», ajoute la spécialiste.

Elle recommande aux parents de suivre leur jugement. «On recommande d’appeler au 811, de poser des questions. Lorsque c’est possible, allez dans une clinique, mais si l’enfant est très malade, on recommande de venir à l’urgence.»