Meghan Markle affiche son ventre arrondi

Meghan Markle a ébloui la foule réunie au Royal Albert Hall de Londres lundi quand elle est montée sur scène, les mains sur son ventre arrondi, dans une superbe robe noire dévoilant une de ses épaules.

La duchesse du Sussex a en effet fait une apparition surprise aux «British Fashion Awards» pour récompenser celle qui a créé sa robe de mariée, Clare Waight Keller, la directrice artistique de la maison Givenchy.

La femme du prince Harry a confié au public qu'elle était «ravie» d'être là pour célébrer la mode britannique et les créateurs britanniques «dans (sa) nouvelle patrie, le Royaume-Uni», avant d’accueillir Clare Waight Keller sur la scène et de lui remettre le prix Créateur de mode féminine de l'année.

La directrice artistique de Givenchy, qui a pris la future maman dans ses bras alors qu'elle acceptait sa récompense, a été le cerveau derrière la robe désormais emblématique qu'a portée l'ancienne actrice de «Suits» lorsqu'elle a dit «oui» au prince Harry à Windsor, en mai dernier, et elle a récemment évoqué le lien que les deux femmes ont développé au cours du processus de conception de sa tenue pour l'église.

«Ce fut pour moi une expérience vraiment extraordinaire et assez inattendue, car je n'étais à (Givenchy) que depuis six ou sept mois, a-t-elle déclaré à The Hollywood Reporter en octobre. Donc, cette commande a vraiment été un grand moment pour moi, c'est un truc énorme, à la fois professionnellement et personnellement, en tant que Britannique, de faire partie de l'histoire britannique.»

La créatrice a ajouté: «Nous communiquions de façon très discrète, et c'était littéralement juste nous; personne d'autre n'était impliqué, alors ces cinq mois ont été vraiment spéciaux, une opportunité pour moi de vraiment la connaître».

Clare Waight Keller a documenté sa soirée dans une série de publications sur Instagram, notamment des photos d'elle posant aux côtés de ses collègues de la maison de couture et des clichés amusants aux côtés de l'actrice Rosamund Pike.