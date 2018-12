Michelle Obama de retour à Montréal en mai prochain

L'ex-première dame des États-Unis Michelle Obama sera de passage à Montréal en mai prochain dans le cadre de la tournée de promotion de son autobiographie «Becoming» («Devenir», en français).

«J'ai tellement de plaisir avec chacun d'entre vous sur ma tournée #IAmBecoming que j'ai décidé de faire une autre ronde d'événements pour vous voir dans les villes que nous avons manquées», a expliqué Mme Obama sur son compte Facebook, mardi.

Ainsi, la tournée s'arrêtera à Vancouver (21 mars), à Edmonton (22 mars), à Montréal (3 mai) et à Toronto (4 mai). Des dates ont aussi été ajoutées aux États-Unis et en Europe, notamment à Londres, Paris et Oslo.

Dans son autobiographie, lancée à la mi-novembre, Michelle Obama se raconte, de son enfance à Chicago aux huit années qu'elle a passées à la Maison-Blanche, aux côtés de son mari, l'ex-président Barack Obama.

Près de trois millions de copies de son livre ont été vendues en à peine un mois, en faisant le livre le plus vendu de l'année aux États-Unis, ainsi que dans plusieurs pays d'Europe.

L'an dernier, Michelle Obama avait visité Montréal en février, le temps de prononcer une conférence fort courue organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Celle-ci était notamment revenue sur les initiatives qu'elle avait mises en place lors de son passage à la Maison-Blanche, notamment pour améliorer les habitudes de vie des familles américaines et inspirer les filles et les femmes, tant aux États-Unis que partout dans le monde.