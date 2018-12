MTY avale South St. Burger

Groupe d’Alimentation MTY a mis la main sur la chaine South St. Burger, basée en Ontario, mardi.

Cette entreprise compte 40 établissements franchisés et corporatifs, dont 31 en Ontario, sept en Alberta, un en Colombie-Britannique, ainsi qu’un autre à Dubai, selon son site internet.

Dans l’ensemble, South St. Burger a engrangé 28 millions $ en vente au cours des 12 derniers mois.

«MTY est fière d'ajouter une autre marque dynamique à son portefeuille. South St. Burger a un grand potentiel de croissance pour l'avenir et renforcera la présence de MTY sur le marché des hamburgers gastronomiques», a précisé le PDG de la compagnie montréalaise, Eric Lefebvre, par communiqué.

Le prix d’acquisition n’a pas été divulgué par MTY qui payera grâce à son encaisse et son crédit existant.

Par ailleurs, la compagnie montréalaise a annoncé mardi avoir finalisé la transaction de 22,35 millions $ pour ajouter la Casa Grecque à son portefeuille. MTY contrôle un vaste nombre de chaines de restaurants dont Scores, Mikes, Ben & Florentine, Thaï Express, Sushi Shop et Giorgio Ristorante. Au total, ces chaines comptent environ 6000 restaurants franchisés et corporatifs, majoritairement au Canada et aux États-Unis.