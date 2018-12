Ottawa sous-estime son déficit et de beaucoup

Le gouvernement Trudeau a tellement sous-estimé ses déficits que le chien de garde des finances parlementaires prévoit qu'ils seront de 5 à 8 milliards $ de plus que prévu pour les années à venir.

Le moins qu'on puisse dire c'est que le ministre des Finances, Bill Morneau, a fait des prévisions optimistes lorsqu'il a livré son Énoncé économique d'automne le 21 novembre dernier. C'est du moins l'avis d’Yves Giroux, le Directeur parlementaire du budget (DPB).

Les déficits seront plus élevés d'environ 8 milliards $ par an en moyenne pour les années fiscales de 2018-2019 à 2023-2024.

Le gouvernement se gardant une marge de manoeuvre de 3 milliards $ pour les imprévus, le déficit serait de 5 milliards $ de plus que prévu dans le meilleur des cas, selon les estimations du DPB.

Les raisons à ceci sont nombreuses. Le rapport du DPB rendu public mardi note que les recettes prévues par Ottawa seront moins grandes que prévu. C'est le cas de l'impôt sur le revenu (3 milliards $ de moins par an) et des revenues de la TPS (1 milliard $ de moins par an).

Les dépenses de fonctionnement, quant à elles, seront plus élevées que les prévisions gouvernementales de 2,4 milliards $ par an, selon M. Giroux.

Les déficits prévus par Bill Morneau dans son énoncé sont:

2018-2019: 18,1 milliards $

2019-2020: 19,6 milliards $

2020-2021: 18,1 milliards $

2021-2022: 15,1 milliards $

2022-2023: 12,6 milliards $

2023-2024: 11,4 milliards $