En signant le Pacte des migrations de l’ONU, le gouvernement canadien s’engage à sévir envers les médias qui ne parlent pas positivement de l’immigration, dénonce Richard Martineau dans le cadre de sa chronique Réveillez-vous, diffusée au Québec Matin.

«Ça veut dire que si des fois on a un petit bémol...Si on se pose des questions comme ''est-ce que c’est vrai que c’est bon pour l’économie?'' À partir d’aujourd’hui le gouvernement canadien peut sévir! Je trouve ça quand même assez particulier!»

Dans le texte du Pacte, adopté lundi à Marrakech, l’un des objectifs cités est de : «Promouvoir une information indépendante, objective et de qualité, y compris sur Internet, notamment en sensibilisant les professionnels des médias aux questions de migration et à la terminologie afférente, en instituant des normes déontologiques pour le journalisme et la publicité et en cessant d’allouer des fonds publics ou d’apporter un soutien matériel aux médias qui propagent systématiquement l’intolérance, la xénophobie, le racisme et les autres formes de discrimination envers les migrants, dans le plein respect de la liberté de la presse», est-il écrit.

«De toute façon, tu sais l’ONU, tu signes ça... ce sont des beaux principes et puis c’est tout», conclut-il.

