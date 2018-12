Pas de surprise dans Roberval

Les réactions sont nombreuses au lendemain de la victoire sans équivoque de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans le comté de Roberval.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour les citoyens de cette circonscription, qui ont été représentés par Philippe Couillard au cours des quatre dernières années.

Les électeurs ne sont toutefois pas surpris que la caquiste Nancy Guillemette l’ait emporté aussi aisément. Dans son histoire, Roberval a souvent penché pour le parti au pouvoir.

«On est majoritaire, on va avoir pouvoir avoir de quoi, a lancé un citoyen du comté. On est bien content! Ça peut amener bien des choses, des subventions.»

«Ce n’est pas surprenant. C’est le parti qui est déjà au pouvoir alors il y avait de bonnes chances qu’il rentre», a ajouté un autre résident de cette circonscription.

Les acteurs de la scène politique municipale sur ce territoire, de même que la Chambre de commerce de Roberval, saluent l’élection de Mme Guillemette. Ils admettent également que le fait de pouvoir travailler avec une députée du parti qui forme le gouvernement est un avantage.

«On est très heureux. On pense que ça va faire une belle continuité parce qu’on ne peut pas se cacher qu’avec Philippe Couillard, on a été gâté. Mme Guillemette, c’est une autre personne qui va porter nos messages, nos dossiers», a commenté le préfet de la MRC Domaine-du-Roy et maire de Saint-Prime, Lucien Boivin.

Nancy Guillemette a été conseillère municipale à la Ville de Roberval pendant près de dix ans. Elle était aussi à la tête de l’organisme Santé mentale Québec pour le Lac-Saint-Jean.