Paul Piché se joint au «party de famille» de 2 frères

Paul Piché s’ajoute au «party de famille» que le groupe 2 Frères offrira le 31 décembre, à la Place Bell de Laval.

Le tandem originaire de Chapais promettait déjà une grande fête en humour et en musique, un spectacle d’un soir seulement taillé sur mesure pour «défoncer» 2019, avec Guylaine Tanguay, Laurence Jalbert, AMÉ, les Denis Drolet, David Jalbert et Olivier Martineau.

Piché et les frangins Erik et Sonny Caouette ont collaboré à quelques reprises dans les dernières années. Le duo est notamment monté sur la scène du Centre Bell, en mars 2017, dans le cadre de la tournée «40 printemps» de Paul Piché, dans laquelle celui-ci revisitait les classiques de sa carrière. Et, quelques semaines plus tard, en juin, Paul Piché rendait visite à ses cadets lors d’une prestation extérieure aux Francos de Montréal.

En conférence de presse, mardi, l’auteur-compositeur de «Mon Joe» a promis de réserver ses célèbres paroles «C’t’aujourd’hui l’jour de l’An» pour le coup de minuit entre le 31 décembre 2018 et le 1er janvier 2019, ou quelques minutes plus tard, histoire d’être fidèle au moment et de souligner dignement le passage à la nouvelle année.

Plus de détails sur le «party de famille» de 2 frères sont disponibles sur leur site web (www.2freres.com ) et on peut acheter des billets au www.evenko.ca.