Rappel de tampons qui peuvent «se désintégrer»

Des tampons de marque U by Kotex Sleek à absorption régulière font l'objet d'un vaste rappel, car ceux-ci peuvent s'effilocher ou se désintégrer au moment de leur retrait.

L'entreprise Kimberley-Clark, à qui appartient la marque, a expliqué que des utilisatrices ont rapporté avoir vu leur tampon se défaire en l'enlevant. Certaines femmes ont même dû consulter un médecin pour retirer des morceaux de tampon de leur corps.

«Dans une minorité des cas, certains symptômes d'infection, d'irritation vaginale, de lésions vaginales localisées ou d'autres symptômes ont été rapportés», a poursuivi l'entreprise par communiqué.

Celle-ci a donc lancé un rappel à la grandeur du Canada et des États-Unis pour les tampons U by Kotex Sleek qui ont été fabriqués entre le 7 octobre 2016 et le 16 octobre 2018, et distribués entre le 17 octobre 2016 et le 23 octobre 2018.

Seuls les tampons Sleek à absorption régulière sont visés par ce rappel. Aucun autre produit de la marque U by Kotex n'est concerné, a souligné Kimberley-Clark.

Les femmes en possession de ces tampons sont invitées à cesser de les utiliser immédiatement. «Tout consommateur éprouvant une lésion vaginale (douleur, saignement ou inconfort), une irritation vaginale (démangeaison ou enflure), une infection génito-urinaire (infections urinaires et/ou vaginose bactérienne et/ou infection vaginale à levure) ou d'autres symptômes tels des bouffées de chaleur, des douleurs abdominales, la nausée, ou des vomissements suite à l'utilisation du produit affecté devrait immédiatement consulter un médecin», a ajouté l'entreprise.

La liste complète des numéros de produits concernés par le rappel se trouve sur le site de Kotex (https://ubykotex.com/en-us/recallfaq). Celui-ci était toutefois en panne en fin d'après-midi, mardi.