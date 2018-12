Un sapin de Noël au-dessus du clocher de l’UQAM

Un sapin de Noël a fait son apparition la semaine dernière au-dessus du clocher de l’UQAM, qui est présentement en restauration sur la rue Saint-Denis, au coin de la rue Sainte-Catherine.

«On sait qu’on est présents et qu’on fait partie du décor de l’UQAM pour ce secteur depuis plus un an et pour encore pour plusieurs mois. On voulait trouver une façon de faire sourire les gens de l’université et, à date, ça fonctionne», a expliqué le directeur de projet pour St-Denis Thompson, Ian Lapostolle.

L’entreprise restaure le clocher patrimonial de l'ancienne église Saint-Jacques depuis l’automne 2017 et doit terminer ses travaux à l’été 2019.

Le sapin qui s’illumine devrait rester sur place jusqu’au début du mois de janvier selon Ian Lapostolle, qui souhaitait égayer le chantier. «C’est la magie du temps des fêtes», a-t-il souligné.