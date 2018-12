Un week-end à Rawdon dans Lanaudière

Situé à environ 1 h de Montréal, Rawdon est la combinaison parfaite entre la nature et l’art de vivre. Voici quelques suggestions pour une fin de semaine active et gourmande.

QUOI FAIRE?

Marcher sur les Sentiers de la Tournée des Cantons

Côté nature, ce ne sont pas les sentiers qui manquent dans les environs de Rawdon. Les Sentiers de la Tournée des Cantons sont tout indiqués pour les amateurs de randonnée pédestre, de raquette, de ski de fond et de ski nordique, de même que pour les adeptes de vélo à pneus surdimensionnés («fat bike»). De plus, il y en a pour tous les niveaux. Pas besoin d’être un grand sportif pour profiter pleinement du plein air de ce petit coin de Lanaudière.

tourneedescantons.com

«Prendre le champ»

Pour ceux et celles qui aiment autant bouger que bien manger, la nutritionniste Julie Aubé invite les passionnés d’agrotourisme à prendre part à un de ses événements «Prenez le champ!». Les participants sont invités à vivre une expérience gourmande inoubliable à la ferme Terre des bisons. Les convives pourront ainsi admirer les bisons et les wapitis en sillonnant la ferme en raquettes. Après quoi, ils se régaleront autour d’un feu pour un BBQ hivernal conçu à partir des produits locaux. C’est une occasion en or de nous rapprocher des gens qui nous nourrissent chaque jour et qui contribuent largement à améliorer l’offre alimentaire, en plus de nous faire découvrir une approche d’élevage plus durable.

L’événement se tient le 26 et le 27 janvier prochain et les places sont limitées.

julieaube.com/prenez-le-champ

OÙ SE DÉTENDRE?

Au spa La Source - Bains Nordiques

Au grand bonheur des résidents et des passants, Rawdon a aussi son spa nordique, le Spa La Source. Les normes environnementales sont au cœur de l’ADN de cette entreprise, qui est située en pleine nature. Par exemple, ils utilisent la géothermie pour chauffer les bains et un toit vert permet de mieux isoler le bâtiment principal. Puis, les aires de détente sont particulièrement apaisantes, comme la caverne naturelle, les hamacs installés entre les arbres de la forêt bien garnie qui entoure le spa, et la salle noire, où nous sommes plongés dans l’obscurité totale et installés sur des chaises zéro-gravité.

www.lasourcespa.com

OÙ PRENDRE UN VERRE?

Au Sim’s Irish Pub

Il y a maintenant des centaines de microbrasseries au Québec. Mais celles qui cultivent leurs propres houblons et céréales, ça, c’est beaucoup plus rare. La ferme et la brasserie MacAllen (www.macallenfarmandbrewery.com) de Rawdon cultivent déjà des vignes houblonnées et elle compte aussi cultiver l’orge maltée sur ses terres. Bien que les installations actuelles ne leur permettent pas encore d’accueillir les visiteurs sur place, il est possible de déguster leurs cinq bières au Sim’s Irish Pub, qui sert aussi les viandes de la ferme MacAllen. Enfin un pub irlandais qui sert de bons plats mettant en vedette les produits locaux, accompagnés de bières artisanales tout aussi locales!

www.simsirishpub.com

OÙ SE RÉGALER?

La Table des Jardins sauvages

Un des secrets les mieux gardés de Lanaudière est sans doute La Table des Jardins sauvages à Saint-Roch-de-l’Achigan, à un peu plus de 30 km au sud-est de Rawdon. C’est le restaurant du coureur des bois François Brouillard – qui tient un kiosque de champignons et plantes sauvages au marché Jean-Talon - et de la chef Nancy Hinton, qui cuisine notre riche terroir à merveille. Tout au long de l’année, ils conçoivent des menus thématiques mettant en vedette des produits d’ici dont nous ignorons bien souvent l’existence. Cet hiver, par exemple, ils offrent un menu dégustation des Fêtes jusqu’au 22 décembre et un menu Saint-Valentin les 10 et 17 février. Ils seront également présents au Marché de Noël de l’Assomption pendant tout le mois de décembre pour y offrir leur éventail impressionnant de produits locaux minimalement transformés, comme de délicieux champignons fumés et marinés, des tisanes et des moutardes.

www.jardinssauvages.com

OÙ DORMIR?

Chalets Lanaudière

Hiver comme été, les Chalets Lanaudière louent toutes sortes d’hébergements, allant des simples chalets en passant par les yourtes (chauffées!) et quelques petites cabanes charmantes à souhait. Pendant l’hiver, il est entre autres possible de faire des glissades sur tubes, patiner sur le lac et nous amuser à trouver les 25 «caches» de géocaching dissimulées à travers leur forêt. C’est aussi l’endroit idéal pour joindre l’utile à l’agréable. Chalets Lanaudière remet 100 % de ses profits au Camp Mariste qui a pour mission de soutenir les enfants défavorisés. Ainsi, ils peuvent venir y vivre des expériences qui contribueront à améliorer leur estime de soi par l’entremise d’activités enrichissantes. Un très bel exemple de tourisme solidaire.

www.chaletslanaudiere.ca