Une maison ancestrale offerte gratuitement

Une résidence ancestrale de Saguenay pourrait devenir la vôtre gratuitement, à condition de payer les frais liés à son déménagement.

En effet, la Ville avait acquis en septembre dernier, au coût de 265 000 $, une demeure avec pour objectif de la démolir. La Ville a cependant tiré des leçons du mécontentement suscité par la récente démolition de la Maison Bossé, au cours de l'arrondissement de Chicoutimi, plus tôt cet automne. La démolition de la maison Boileau, à Chambly, a aussi fait couler beaucoup d'encre.

La Ville cherche donc une alternative à la démolition de la maison ancestrale en l'offrant à ses citoyens.

«On pense que de cette manière-là, on travaille en collaboration avec les citoyens pour améliorer la conservation de notre patrimoine et de notre histoire», a indiqué le conseiller municipal et président du nouveau comité sur le patrimoine de Saguenay, Simon-Olivier Côté.

La demeure offerte n'est pas considérée comme patrimoniale. «Par contre, elle a un caractère historique qui peut être intéressant à remettre en valeur. J'ai poussé fort pour qu'on puisse l'offrir aux citoyens au lieu de juste dire qu'on la démolie», a expliqué M. Côté.

Les citoyens ont jusqu'au 20 décembre pour répondre à l'appel d'offres lancées par la Ville. Si personne ne réclame la maison, elle sera détruite comme prévu initialement.

«La personne qui va gagner l'appel d'offres prend la maison, s'entend avec la ville pour une date de déménagement et la transfère sur le terrain de son choix», a précisé le conseiller.

Un autre bâtiment voisin de la résidence sera éventuellement démoli.

Les terrains laissés vacants au centre-ville de l'arrondissement de Chicoutimi permettront à Saguenay d'accueillir de nouveaux promoteurs dans le futur. La proximité de ces terrains avec les locaux d'Ubisoft n'est pas à négliger sachant que Saguenay veut développer un pôle numérique.