Vague de bagarres entre élèves à Rimouski

Des parents d'élèves fréquentant des écoles secondaires de Rimouski ont récemment été sollicités pour tenter de mettre à une vague de bagarres organisées entre étudiants.

Lundi, les parents ont reçu une lettre, signée par le directeur de différentes écoles secondaires de la Ville et par la Sûreté du Québec, dans laquelle on pouvait lire «que l'école a dû intervenir dans un nombre de situations qui dépasse la normale et que la gravité de ces situations n'est pas banale».

Malgré les interventions, «plusieurs jeunes se retrouvent entraînés malgré eux dans cette vague de violence», est-il écrit.

Les jeunes planifient leurs bagarres entre les murs de leur école, parfois avec l'aide des réseaux sociaux et, ensuite, se rendent dans parc Lepage, situé à proximité de l'école secondaire Paul-Hubert, où ils se battent.

«C'est une situation inacceptable! On ne peut pas se retrouver sur l'heure du midi et se lancer des défis pour aller se battre l'un contre l'autre», a lancé le maire de Rimouski, Marc Parent.

«La dernière fois qu'il y a eu une bataille, c'était il y a environ deux semaines», a commenté un jeune qui fréquente l'école Paul-Hubert à TVA Nouvelles.

La Sûreté du Québec intervient sur une base régulière dans ce parc. «Présentement, tous les midis et à la fin des classes aussi, des agents de la Sûreté du Québec patrouillent le secteur», a souligné le porte-parole de la Sûreté du Québec, Claude Doiron.

La Commission scolaire et la Ville, responsable du parc Lepage, travaillent depuis déjà plusieurs semaines pour mettre en place un plan d'action afin d'enrayer le problème. La première étape était d'avertir les parents.

«On planche vraiment sur la mise en place d'une stratégie globale, qui va passer par la sensibilisation, des mesures de surveillance et, potentiellement, criminaliser les actes», a indiqué le maire.