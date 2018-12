1,5 milliard $ d’ici 2023 pour contrer la pauvreté

Le gouvernement Legault a annoncé mercredi des investissements de près de 1,5 milliard $ d'ici 2023 pour venir en aide aux personnes avec une contrainte sévère à l'emploi et pour lutter contre la pauvreté ainsi que l'exclusion sociale.

Selon le gouvernement, ces investissements contribueront à la mise en place progressive, d'ici 2023, du Programme de revenu de base pour des personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi. À terme, ce programme aura pour effet d'accorder aux bénéficiaires un revenu de base leur permettant d'augmenter leur revenu disponible au-delà du seuil de faible revenu.

Le Règlement modifié inclut également, dès le 1er janvier prochain, une exclusion de 100 $ par mois pour les dons en argent reçus par les prestataires d'une aide financière de dernier recours et les participants du Programme objectif emploi.

Enfin, certaines modifications proposées favoriseront l'intégration au marché du travail et le maintien en emploi des prestataires d'une aide financière de dernier recours et des participants du Programme objectif emploi.

«Aujourd'hui, le nouveau gouvernement du Québec fait une annonce majeure pour améliorer la qualité de vie de milliers de gens qui présentent des contraintes sévères à l'emploi. Ceci se traduira par la réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale ainsi que par davantage d'argent dans les poches des personnes les plus vulnérables de notre société», a expliqué le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet.

Déjà annoncé?

Toutefois, selon le Collectif pour un Québec sans pauvreté, le ministre a présenté «pour l’essentiel» des dispositions déjà annoncées en décembre 2017 dans le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale.

Le collectif souligne quand même quelques améliorations apportées aux programmes d’aide de dernier recours.

«Le Collectif salue toute mesure qui permet d’augmenter le revenu des personnes assistées sociales», a indiqué sa porte-parole Virginie Larivière.

«Toutefois, les modifications réglementaires n’amélioreront que modestement les revenus des personnes admissibles», a-t-elle ajouté.