20 millions $ pour faire la promotion du Quartier des spectacles

Une enveloppe de 20 millions $ permettra à la Ville de Montréal de faire la promotion du Quartier des spectacles comme destination culturelle, à l'heure où les banlieues disposent de leurs propres lieux de diffusion et attirent de plus en plus de spectateurs.

C’est l’une des mesures que comprend le renouvellement de l’entente entre la Ville et le Partenariat du Quartier des spectacles. Celle-ci s’étend sur cinq ans, de 2019 à 2023.

Les 20 millions $ serviront aussi à financer la programmation culturelle gratuite des divers pôles du Quartier des spectacles, de même qu’à déployer le Plan lumière et le laboratoire numérique urbain, à travers lequel on orchestre les illuminations et les projections sur les immeubles.

Par ailleurs, une somme de 13,1 millions $ est également incluse dans l’entente afin «de couvrir les dépenses pour des services fournis à la Ville, dont les opérations durant les festivals et événements extérieurs ainsi que la vigie de l’entretien des espaces publics», a-t-on précisé mercredi, par communiqué.

«Son succès est tel que le Quartier des spectacles est aujourd’hui un site emblématique de notre ville dont la réputation dépasse largement nos frontières. Nous souhaitons poursuivre ensemble cette réussite en réfléchissant sur les moyens de faire évoluer ce quartier [...] tout en répondant aux attentes de la population montréalaise et locale et en assurant la vitalité et le rayonnement de ce pôle névralgique», a indiqué Christine Gosselin, responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité exécutif de la Ville.

«Pour nous, la culture et l’économie vont de pair et font partie de nos priorités», a dit pour sa part Robert Beaudry, responsable du développement économique et commercial, et des relations gouvernementales.

M. Beaudry souhaite que l’administration de la mairesse Valérie Plante s’inspire de la gestion et de l’animation de l’espace public dans le Quartier des spectacles dans le cadre de ses projets de revitalisation des artères commerciales et du centre-ville.

Le Partenariat du Quartier des spectacles, qui regroupe 80 membres, a été créé en 2003. Son vaste secteur dispose de 80 lieux de diffusion culturelle et d’une trentaine de salles de spectacles. Les 450 entreprises culturelles qu’il compte sur son territoire emploient 7000 personnes.

«Nous souhaitons stimuler encore davantage l’appropriation du cœur culturel montréalais par ses forces vives que sont les créateurs et producteurs, mais également par les différents publics qui, tout au long de l’année, bénéficient de l’offre culturelle du Quartier des spectacles», a mentionné Jacques Primeau, président du conseil d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles.