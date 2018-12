Commerces, logements et parc linéaire au-dessus des rails

La Ville de Mont-Royal veut recouvrir la voie ferrée qui traverse son territoire et installer en surface un secteur commercial et résidentiel sur le tronçon sud, et un parc linéaire sur le tronçon nord.

La Ville a présenté mercredi sa «solution préconisée» à l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM), qui fera exploser la circulation ferroviaire dans le secteur.

Une soixantaine de trains passent actuellement chaque jour à la gare de Mont-Royal. Selon les estimations de la Ville, ce nombre augmentera à 550 lorsque le REM sera en place. La Ville est préoccupée pour la quiétude des citoyens du secteur.

Le conseil municipal a également rejeté à l’unanimité en novembre le concept préliminaire de gare du REM, qu’il jugeait mal intégré à l’architecture du secteur et au paysage avoisinant.