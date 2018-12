Contrat aux États-Unis pour Bombardier Transport

Le conseil d’administration de la compagnie de transport public New Jersey Transit a approuvé mercredi un contrat avec Bombardier pour la livraison de 113 nouveaux véhicules ferroviaires.

Le contrat, évalué à 891 millions $ (669 millions $ US), permettra de renouveler les plus vieux véhicules de la flotte de trains du NJ Transit, âgés de plus de 40 ans.

«Cet achat historique est le parfait exemple de la façon dont NJ Transit reprend sa position de leader national du transport, a déclaré Kevin Corbett, directeur exécutif de NJ Transit, par communiqué. Les nouveaux wagons multiniveaux innovent en matière de technologie ferroviaire et nous sommes fiers que NJ Transit pave la voie. Grâce à cet investissement, nous pourrons retirer les plus anciens wagons de notre parc, tout en augmentant la fiabilité, l’efficacité et le confort des clients.»

L'achat comprend 58 voitures multiniveaux à motorisation électrique et 55 voitures multiniveaux sans système de propulsion. Ces trains n'utilisent pas de locomotives classiques pour tirer les wagons.

Les essais sont prévus au troisième trimestre de 2022 et l’entrée en service des véhicules devrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre de 2023.

Pour améliorer l'expérience client, il est prévu que les nouvelles voitures soient dotées de ports USB, de système d'infodivertissement, d’éclairage à DEL et d’un système de vidéosurveillance.

L’entente prévoit aussi 14 options pour l’achat de 636 véhicules additionnels pour la New Jersey Transit ainsi que 250 véhicules multiniveaux pour la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA). Ces options devront faire l'objet d'autres approbations dans le futur.

La valeur totale du contrat peut potentiellement atteindre jusqu'à 4,8 milliards $ (3,61 milliards $ US) pour 999 voitures.

NJ Transit est l’un des plus grands fournisseurs de services de transport public par bus, train et rail léger aux États-Unis.