Cool, même à 80 ans!

Les années rattrapent tout le monde, même les artistes. Or, le temps semble avoir moins d’emprise sur certains d’entre eux. Après des décennies d’expérience et une carrière fort remplie, des vedettes d’ici âgées de plus de 80 ans ont encore le goût et l’énergie de s’impliquer.

Michel Louvain (81 ans)

Le charme indémodable de Michel Louvain lui a permis de franchir la barre des 60 ans de carrière en chanson. Avec élégance et professionnalisme, le populaire crooner a su conserver une horde fidèle d'admiratrices grâce à ses chansons d'amour, mais a aussi démontré son talent comique comme lors d'un gala Juste pour rire en 2013 durant lequel il a revisité... «Gangnam Style»! Cool, vous dites? Au printemps prochain, il lancera «La belle vie», son 32e album en carrière et, sans surprise, ira une fois de plus à la rencontre de son public.

Yvon Deschamps (83 ans)

Monument de l'humour québécois, Yvon Deschamps a été une grande inspiration pour les comiques. Il l'est aussi quand on parle mariage, car lui et sa belle, Judi Richards, se dirigent vers des noces d'or. Il a décidé de se retirer de la scène après une illustre carrière, mais cela ne l'a pas empêché de présenter un Félix lors du plus récent Gala de l'ADISQ. Il réalise aussi des efforts pour améliorer l'environnement et aider les jeunes du quartier Centre-Sud, à Montréal. À plus de 80 ans, il se tient encore occupé par des cours d'espagnol et des leçons de piano.

Marcel Sabourin (83 ans)

Véritable touche-à-tout, Marcel Sabourin vogue allègrement sur les eaux du théâtre, de la télévision, du cinéma, de la musique et de la littérature. Associés au milieu des arts depuis plus de 65 ans déjà, son nom et son visage ne sont pas prêts de disparaître. À preuve, il a lancé deux livres en octobre; l'un sur sa carrière et l'autre truffé de réflexions diverses. Comme si ce n'était pas suffisant, il est aussi un fin connaisseur de l'industrie du doublage, donne diverses conférences et a une vaste expérience en enseignement. Qui dit mieux?

Jean-Pierre Ferland (84 ans)

Les décennies passent et Jean-Pierre Ferland continue de prendre plaisir à chanter. Seulement en 2018, le charmeur de ces dames a lancé «Toutes les femmes de ma vie» - un album revisitant ses célèbres chansons avec une touche féminine -, a offert un surprenant duo le temps de «Si on s'y mettait» aux côtés de Hubert Lenoir, et a décidé de se remettre à la musique de Noël en participant au spectacle «Noël symphonique», tout comme son amoureuse, Julie Anne Saumur. Le 9 février, il montera sur la scène du Centre Vidéotron, à Québec, pour saluer une fois de plus les femmes de sa vie.

Clémence Desrochers (85)

Si Clémence Desrochers a décidé de prendre sa retraite, pleinement satisfaite de la soixantaine d'années durant lesquelles elle a pu mener une riche carrière de monologuiste, mais aussi d'actrice et d'écrivaine, elle n'a jamais cessé de composer des poèmes. Elle a toujours des choses à dire. Marraine des Impatients depuis plus de 25 ans, elle a su servir de l'art sous toutes ses formes pour s'exprimer et faire rire. De mai à novembre, le Musée des beaux-arts de Sherbrooke, sa ville natale, a présenté une exposition afin de lui rendre hommage.

Dominique Michel (86 ans)

Même si on a dévoilé sa statue de cire au Musée Grévin, à Montréal, il y a quelques mois, Dominique Michel n'a pas fini de nous faire rire et de nous émouvoir. Bien que ses apparitions publiques se font maintenant plutôt rares, elle remplit encore dignement son rôle d'ambassadrice de la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et se permet aussi certains clins d'oeil à un passé pas si lointain où elle rayonnait à la télé. À preuve, elle participera à la 50e édition du «Bye Bye» le 31 décembre, soit 47 ans après s'être associée à la revue humoristique pour une première fois!

Denise Filiatrault (87 ans)

Elle est impossible à arrêter. Il faut dire que le succès lui colle à la peau depuis longtemps. Outre ses réalisations à la mise en scène - parmi les plus récents ceux des comédies musicales «La mélodie du bonheur», «Hairspray» et «Sister Act» -, Denise Filiatrault a accepté de revenir aux «Pays d'en haut», comme l'ont pu le constater les téléspectateurs au début de l'année, et de défendre un rôle clé du drame «C'est le cœur qui meurt en dernier», en 2017. À 87 ans, toujours directrice artistique du Théâtre du Rideau Vert, elle se plaît encore à diriger.

Béatrice Picard (89 ans)

Difficile à croire, mais Béatrice Picard aura 90 ans à l'été 2019. Continuant son parcours à la télé - «File d'attente», «District 31», etc. -, elle ne résiste pas à l'idée de fouler les planches quand l'occasion se présente. Et ce n'est pas un malaise comme celui qui l'a brièvement affectée au printemps 2017 qui l’a empêchée de remonter sur scène pour offrir une brillante prestation dans la pièce «Harold et Maude», une histoire d'amour entre une femme et un jeune homme que plus de 70 ans séparent. À la blague, la comédienne dit souvent qu'elle jouera au théâtre jusqu'à ses 100 ans. Peut-être aura-t-elle raison...

Paolo Noël (89 ans)

Coloré personnage, Paolo Noël s'est longtemps amusé en chanson («Flouche flouche flouche, prout prout») ainsi qu'au cinéma («Les doigts croches», «Coteau Rouge») et à la télé («Cré Basile»). Toujours à l'aise sur scène et au micro, l'artiste a encore fière allure avec sa grosse boucle d'oreille et ses longs cheveux. Bien que cela fait déjà plus de cinq ans qu'il a été vu pour la dernière fois sur grand écran - grâce à son rôle du mafioso italien Tony Potenza dans «Omertà» - et encore plus longtemps qu'il n'a pas lancé un disque, ce joyeux troubadour pourrait bien réapparaître.