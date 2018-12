Crise des opioïdes: plus de 9000 morts en deux ans et demi

Les surdoses de drogues apparemment liées à la consommation d'opioïdes ont coûté la vie à plus de 9000 Canadiens en deux ans et demi.

Au cours de la première moitié de 2018, plus de 2000 citoyens ont perdu la vie, d'un océan à l'autre. Ces décès portent donc à plus de 9000 le nombre de morts dus à la crise des opioïdes, entre janvier 2016 et juin 2018, a dévoilé l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), mercredi.

Compte tenu de ce nombre élevé de décès, la croissance de l'espérance de vie au pays, qui avait augmenté de près de trois ans entre 2000 et 2016 pour atteindre 79,8 ans chez les hommes et 83,9 ans chez les femmes, a ralenti, s'est inquiétée l'ASPC.

Ces nouvelles données montrent que la crise est loin de se résorber. Les décès par surdose sont souvent dus à la consommation, volontaire ou via d'autres drogues contaminées, de fentanyl ou d'un de ses dérivés. Cet opiacé est considéré comme 100 fois plus puissant que la morphine.

D'ailleurs, selon l'ASPC, 94 % des décès par surdose survenus dans la première moitié de l'année étaient accidentels. Du fentanyl ou une substance liée à cette drogue était en cause dans 72 % de ces décès.

Plusieurs consommateurs se retrouvent aussi en grand nombre au sein du système de santé. Au pays, 17 personnes par jour sont hospitalisées en raison d'une intoxication aux opioïdes. Le nombre d'hospitalisations a bondi de 27 % au cours des cinq dernières années.

Le rapport permet aussi d'apprendre que les villes moyennes du pays, comptant entre 50 000 et 100 000 habitants, affichent des taux d'hospitalisation 2,5 fois plus élevés que les grandes villes.

«Ces chiffres montrent le rôle que la contamination des drogues par du fentanyl continue de jouer dans la crise et font ressortir qu’il est crucial d’augmenter l’accès à des drogues plus sûres afin de prévenir des décès et d’autres méfaits», a noté l'ASPC dans un communiqué.

«Ces chiffres brisent le cœur, a commenté la ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor. Les données publiées aujourd’hui nous aideront à poursuivre l’élaboration de stratégies pour réduire les décès et mieux informer les politiques et les interventions de santé publique pour nous tous.»

La crise frappe tout particulièrement la Colombie-Britannique, qui dénombrait 752 surdoses mortelles en juin 2018, soit près du tiers des décès comptabilisés au Canada. La province est en bonne voie d'égaler, voire de dépasser son triste record de 1458 décès enregistrés en 2017.

Des provinces comme l'Alberta et l'Ontario sont aussi grandement affectées par cette crise. Entre 2016 et 2017, le nombre d'hospitalisations pour une intoxication aux opioïdes a bondi de 23 % en Alberta et de 73 % en Ontario.