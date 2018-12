«Fugueuse» dans un palmarès sélect au Canada

La populaire série «Fugueuse», diffusée l’hiver dernier sur les ondes de TVA, se classe dans le palmarès des recherches les plus populaires sur Google en 2018 au Canada.

En effet, la série mettant en vedette Ludivine Reding est au 4e rang dans la catégorie «série télé», entourée de séries américaines.

La sensation Hubert Lenoir est quant à lui en 10e position dans les recherches les plus populaires, à travers le pays, dans la catégorie dédiée aux artistes musicaux.

Au Canada, dans l’actualité, la tragédie qui a décimé l’équipe de hockey des Broncos de Humboldt est le sujet le plus recherché de 2018.

La légalisation du cannabis et la grève chez Postes Canada se retrouvent aussi dans le top 5 au pays dans les sujets d’actualité.

La grève des employés de Postes Canada ne semble pas avoir été bien comprise par les Canadiens. Ce que «pourquoi Postes Canada est en grève» est la question la plus posée à Google à travers le pays dans la dernière année.

Dans le monde entier, c’est la Coupe du monde de soccer qui remporte la palme de la recherche la plus populaire de l’année.

C’est suivi d’Avicii, célèbre DJ décédé en avril dernier, de Mac Miller, rappeur décédé en septembre, de Stan Lee, le créateur des héros Marvel mort en novembre et du film «Black Panther».

La nouvelle duchesse de Sussex, Meghan Markle se classe au 6e rang des recherches les plus populaires au monde dans la dernière année et elle est la personnalité publique la plus recherchée.

Au Canada

Actualité canadienne

1. Broncos de Humboldt

2. Jets de Winnipeg

3. Élections en Ontario

4. Grève chez Poste Canada

5. Cannabis

Célébrités

1. Demi Lovato

2. Khloé Kardashian

3. Hailey Baldwin

4. Tessa Virtue

5. Kawhi Leonard

Séries télé

1. Altered Carbon

2. Roseanne

3. The Haunting of Hill House

4. Fugueuse

5. Lost in Space

Dans le monde

Recherches les plus populaires

1. Coupe du Monde (World Cup)

2. Avicii

3. Mac Miller

4. Stan Lee

5. Black Panther

Nouvelles

1. Coupe du Monde (World Cup)

2. Ouragan Florence

3. Les résultats du Mega Millions (Mega Millions Result)

4. Mariage royal (Royal Wedding)

5. Résultats d’élections (Election Result)

Célébrités

1. Meghan Markle

2. Demi Lovato

3. Sylvester Stallone

4. Logan Paul

5. Khloé Kardashian

Pour consulter le palmarès complet, cliquez ici .