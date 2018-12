Il crée une chanson électronique avec les sons du métro

Un jeune DJ pourrait bien avoir composé le nouvel hymne non officiel de la Société des transports de Montréal (STM), alors que sa chanson utilisant les sons du métro a été écoutée plus de 55 000 fois en 10 jours.

Danseriez-vous au son de la voix de Michèle Deslauriers, comédienne et voix du métro depuis 15 ans, qui vous annonce le rétablissement du service sur la ligne orange?

Cette idée farfelue est maintenant chose possible depuis que Cedric de Saint-Rome, un DJ de 19 ans qui se fait connaitre sous le nom de Housefly, a publié sur sa page Facebook une chanson électronique qui met en vedette les sons du métro de Montréal.

La vidéo d’une minute et demie a été visionnée plus de 55 000 fois depuis sa mise en ligne le 30 novembre dernier

«Le consensus est que tout le monde capote, parce que personne n’aurait pensé que quelqu’un ferait un remix avec ça, a raconté celui qui étudie le piano jazz depuis près de trois ans au Collège Vanier. J’étais vraiment surpris! Je savais que mes amis aimeraient ça, mais je ne m’attendais pas à avoir une si grande réaction du public montréalais.»

Vu la popularité du morceau, le musicien considère maintenant l’allonger pour en faire une chanson d’environ quatre minutes.

La chanson

Le morceau débute avec des variations des fameuses trois notes qui signalent la fermeture imminente des portes du métro. Le mix amorce alors une montée synchronisée au message «Attention, le service est rétabli sur la ligne orange, entre les stations Henri-Bourassa et Côte-Vertu».

La montée marque enfin son apogée alors que Michèle Deslaurier prononce les mots «La STM vous souhaite la bienvenue à bord», qui déclenchent un rythme de type «House», apprécié des amateurs de boites de nuit.

«Je pense que ça fait partie de l’identité montréalaise, dans un sens. [Les gens] entendent [ces sons] presque tous les jours, donc j’ai pensé que ce serait vraiment cool de faire ça», a expliqué le DJ.

Multi-instrumentaliste

Cedric de Saint-Rome se passionne pour la musique et la composition depuis son enfance. En plus du piano classique, qu’il pratique depuis l’âge de 5 ans, et du piano jazz, il joue de la guitare, du saxophone, du ukulélé et des percussions. Il est d’ailleurs batteur dans un groupe de musique appelé The Day Dreamers, qui enregistre ces jours-ci un deuxième album studio.

Lorsqu’il était âgé de seulement 10 ans, il a commencé à produire de la musique électronique en s’inspirant des morceaux que lui partageait sa grande sœur en âge de sortir dans les discothèques.

«Je joue de plusieurs instruments et je voulais trouver un moyen d’avoir tous ces instruments dans une chanson, donc j’ai commencé à apprendre à produire de la musique à 10 ans et je n’ai jamais arrêté de produire et d’être DJ depuis.»

Le mix «STM Metro» peut être écouté sur la page Facebook de Housefly ou au www.soundcloud.com/ho useflymusic .