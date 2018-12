La Caisse de dépôt et placement vole au secours de SNC-Lavalin

Craignant une prise de contrôle étrangère, la Caisse de dépôt et placement a accentué sa position d’actionnaire au sein du capital de SNC-Lavalin au cours des dernières semaines.

Mercredi, le ministre des Finances, Pierre Fitzgibbon, a reconnu que SNC-Lavalin était maintenant vulnérable à une prise de contrôle étrangère.

«Oui, ça nous préoccupe», a reconnu le ministre Fitzgibbon lors d’une mêlée de presse au parlement de Québec, rappelant que la Caisse de dépôt était «proactive» dans le dossier SNC-Lavalin.

La Caisse détient tout près de 20 % des actions de SNC-Lavalin avec l’achat de plus de 200 millions $ de titres de la firme d’ingénierie québécoise au cours des dernières semaines.

Selon le ministre Fitzgibbon, bien que «le gouvernement ait des moyens limités, il y a des sièges sociaux qui sont stratégiques et, pour ceux-là, il faut une attention particulière», a-t-il soutenu.

Mercredi, le titre de SNC-Lavalin a bondi de 1,4 % à la Bourse de Toronto pour terminer la séance à 46,96 $ (+66 cents).

Silence à la Caisse

À la Caisse de dépôt, personne mercredi n’a voulu discuter du dossier SNC-Lavalin.

«On ne commente pas les transactions effectuées au jour le jour sur les marchés financiers», a fait savoir le porte-parole, Maxime Chagnon.

SNC-Lavalin fait partie d’une courte liste de 13 poids lourds du Québec inc. inscrits à la bourse ayant des revenus annuels de plus d’un milliard de dollars et sans protection contre des offres hostiles.

Après avoir atteint un sommet des cinq dernières années à 60 $, en juin, l’action de SNC-Lavalin en a vu de toutes les couleurs au cours des derniers mois, atteignant un même creux de 44,60 $ le 11 octobre.

Plusieurs analystes avaient évoqué deux scénarios possibles pour SNC-Lavalin au lendemain de la décision d’Ottawa, le 10 octobre dernier, de ne pas négocier un accord de poursuite différée dont elle avait besoin pour s’extirper des accusations de fraude et de corruption qui pèsent contre elle depuis 2015. On évoquait alors la fermeture possible du capital ou la mise en vente de ce fleuron du Québec inc.

En octobre dernier, le cours de SNC-Lavalin, qui a acquis l’an dernier la firme britannique W.S. Atkins au prix de 3,6 milliards $, évaluait l’ensemble de ses activités d’ingénierie-construction à seulement 2,3 milliards $.

Accusations

Rappelons que SNC-Lavalin fait toujours face à des accusations de corruption et de fraude alléguées en Libye pour des contrats obtenus entre 2001 et 2011.

SNC-Lavalin est aussi visée par une autre enquête de la GRC concernant le paiement de pots-de-vin à un haut fonctionnaire de la Société des ponts fédéraux entre 2000 et 2003.

L’enquête aurait été élargie après la découverte de sociétés-écrans et de factures reliées à 19 projets dans 11 pays.

–Avec la collaboration de Patrick Bellerose