La Commission municipale du Québec ouvre une enquête sur le maire de L’Ancienne-Lorette

La Commission municipale du Québec confirme l’ouverture d’une enquête sur les agissements du maire de L’Ancienne-Lorette qui a participé à un vote, mardi soir, afin de bloquer une demande d’enquête à son sujet.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, est intervenue pour demander à la Commission d’enquêter, à la lumière des informations rapportées dans les médias mercredi matin.

Un peu plus tôt dans la journée, la députée libérale de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, critique aux affaires municipales, avait également demandé à la ministre d’intervenir pour que la Commission municipale mène une enquête sur cette affaire «qui, une fois de plus, ressemble à un conflit d’intérêts».

Dans un courriel transmis par la Commission au Journal en début d’après-midi, la relationniste Isabelle Rivoal a confirmé qu’un «procureur de la Direction du contentieux et des enquêtes a été mandaté pour se pencher sur ce dossier». Le déroulement de chaque enquête est toutefois confidentiel, a-t-elle précisé.

Loranger s’expose à une suspension

À l’issue du processus, s’il est démontré que le maire Émile Loranger a commis un manquement au code d’éthique et de déontologie de la municipalité, il pourrait être sanctionné par un juge administratif de la Commission. M. Loranger s’expose à une fourchette de sanctions qui va de la réprimande jusqu’à une suspension de 90 jours.

Mardi soir, lors de la séance du conseil municipal à L'Ancienne-Lorette, le maire a participé à un vote qui le concernait personnellement et a fait pencher la balance en sa faveur, ce qui contreviendrait à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et au Code d’éthique de la municipalité selon deux spécialistes en droit municipal consultés par Le Journal.

La résolution, qui a finalement été rejetée par le conseil municipal au terme du vote décisif, prévoyait d’effectuer une demande d’enquête à la Commission municipale au sujet du «comportement» du maire depuis 2016. Rappelons qu’Émile Loranger a fait l’objet d’une plainte en harcèlement psychologique de la part de son ancienne chef de cabinet. Une entente à l’amiable a été conclue récemment.

Des conseillers opposés au maire ne se satisfont pas de ce règlement hors cour et continuent de se battre pour faire toute la lumière sur cette affaire, se désolant de l’existence d’une entente de confidentialité qui est intervenue entre les parties. Ils étaient estomaqués, mardi soir, de voir le maire se prononcer sur son propre sort.

Il n’a pas été possible d’obtenir la réaction du maire Loranger au moment d’écrire ces lignes.