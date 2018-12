Le gouvernement Legault veut faciliter l’immigration temporaire

Le ministre québécois de l’Immigration Simon Jolin-Barrette met de la pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il allège le processus d’immigration temporaire.

Le ministre compte notamment sur ce type d’immigration pour réduire les impacts potentiels de la pénurie de main-d’œuvre sur l’économie québécoise.

«Nous, on est en mode collaboration avec le gouvernement fédéral, mais il faut réussir ensemble à trouver des voies de passage pour répondre aux besoins des employeurs», a indiqué mercredi le ministre Jolin-Barrette, en entrevue à TVA Nouvelles.

Québec demande notamment à Ottawa le plein pouvoir dans la réalisation d’études d’impact sur le marché du travail québécois, puisqu’il considère avoir déjà l’expertise nécessaire en la matière. Il espère régler ce dossier dès le début de 2019.

Le ministre souligne que l’immigration temporaire a le potentiel de devenir une immigration permanente, si certaines conditions sont remplies.

«C’est possible de les "permanentiser" s’ils répondent aux critères fixés dans le cadre du programme, notamment au niveau de la connaissance du français, de la connaissance des valeurs québécoises inscrites dans la Charte québécoise des droits et libertés et également au niveau de l’intégration en emploi», a commenté le député de Borduas.

Rappelons que le ministre a récemment déposé un plan qui prévoit de faire passer de quelque 52 000 à 40 000 le nombre d’immigrants qu’accueillera le Québec en 2019. Les immigrants temporaires ne sont cependant pas comptabilisés dans ce nombre.