Le Québec n’est «pas en guerre avec l’Alberta», indique la ministre LeBel

La ministre responsable des relations canadiennes, Sonia LeBel, assure que les liens entre le Québec et l’Alberta sont au beau fixe, même si la première ministre albertaine a dit la veille que l’approche de M. Legault en matière d’énergie était «hypocrite».

«Je veux rassurer les gens du Québec et de l’Alberta que nous ne sommes pas en guerre contre l’Alberta», a dit en anglais la ministre LeBel, lors d’une mêlée de presse, mercredi.

Vendredi dernier, au terme de la rencontre des premiers ministres à Montréal, M. Legault avait qualifié le pétrole albertain d’«énergie sale», ce qui a fait bondir la première ministre albertaine Rachel Notley.

«Le but de l’intervention de M. Legault n’était pas de faire la leçon aux Albertains, ce n’était certainement pas de démontrer qu’on était peut-être meilleurs que les autres», a voulu préciser la ministre LeBel.

«Ce n’était pas notre intention de les offenser», a-t-elle ajouté.

Lorsque questionnée à ce sujet, la ministre a par ailleurs refusé de dire si, selon elle, le pétrole albertain est de l’«énergie sale».

«Hypocrite»

Mardi, la première ministre Notley avait qualifié la position de M. Legault d’«hypocrite» puisque, selon elle, le Québec profite des revenus générés par le pétrole albertain grâce à la péréquation.

«Je dirais au premier ministre du Québec qu’il doit descendre de ses grands chevaux et [...] comprendre que non seulement notre produit n’est pas sale, mais qu’il finance les écoles, les hôpitaux, les routes et même, peut-être, certaines infrastructures liées à l’hydro-électricité au Québec», a-t-elle indiqué, lors d’une conférence de presse.