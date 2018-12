Les risques de chauffer au bois

Avec le froid hâtif et l’augmentation moyenne de la facture d’électricité de 18 $ en novembre, beaucoup de familles pourraient être tentées de chauffer au bois dans le but d’économiser. Mais attention, il y a des risques.

À Trois-Rivières, mardi soir, une famille l'a malheureusement appris alors qu'un feu s'est déclaré dans sa cheminée. Selon ce que le propriétaire de la résidence a confié à TVA Nouvelles, il ne s'est écoulé que quelques minutes entre le moment où l'homme a allumé un feu dans son foyer et celui où une voisine est venue l'aviser que des flammes étaient visibles de l'extérieur. Entre temps, le propriétaire avait entendu des bruits de crépitements suspects, mais il n'a pas eu le temps de trouver la provenance avant que l'incendie soir déjà propagé. Heureusement, personne n'a été blessé, mais les dommages sur la maison sont considérables.

Dans ce cas-ci, la cheminée avait était ramonée l'été dernier. Les pompiers poursuivent donc leur enquête pour déterminer la cause exacte du feu.

Plus commun qu'on ne le pense

Selon le service des incendies de Trois-Rivières, en moyenne 10 feux de cheminée par année causent de lourds dégâts à des résidences. Il s'agit d'environ 8% des incendies importants à Trois-Rivières. L'an dernier, au Québec, 235 feux de cheminée ont causé des dommages considérables à des maisons privées.

Les pompiers rappellent donc l'importance de faire ramoner les cheminées. Ce geste permet de diminuer considérablement les risques de feux de cheminée.

«On demande au minimum une fois par année, mais on suggère deux fois, soit en début de saison et en mi-saison», explique le chef de section de la Direction de la sécurité incendie et de la sécurité civile, Rudy Hamel. Il précise l'importance de faire enlever la créosote qui s'accumule dans les cheminées par des ramoneurs certifiés.

«C'est l'accumulation de créosote à l'intérieur de la cheminée qui fait qu'à la longue, il y a une trop grosse accumulation et la créosote va s’enflammer», explique-t-il.

Les pompiers soulignent aussi l'importance d'être prudent en utilisant tout autre chauffage d'appoint électrique. Il ne faut jamais quitter une pièce sans avoir débranché une chaufferette électrique par exemple.