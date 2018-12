«Once Upon a Deadpool»: comme retrouver un ami cher

Dans les salles de cinéma jusqu’au 24 décembre, cette déclinaison familiale - autrement dit sans sexe, violence ou jurons - de «Deadpool 2» arrive à point.

Ryan Reynolds l’a dit. Il s’est battu pendant des années pour imposer un Deadpool coté «R» aux États-Unis - c'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans sauf accompagnés d’un adulte -, une première pour un long métrage de superhéros. Il a imposé, en acceptant de sortir une version accessible aux 13 ans et plus, deux conditions aux studios Fox. La première était de pouvoir compter sur la participation de Fred Savage et l’autre, qu’un montant du prix du billet soit versé à l’organisme «Fuck Cancer», renommé pour l’occasion «Fudge Cancer».

Fred Savage, le fameux Kevin Arnold des «Années coup de cœur», aujourd’hui réalisateur de séries télévisées, se prête parfaitement au jeu imaginé par Ryan Reynolds. L’acteur, producteur et coscénariste présente donc une version remaniée de «Deadpool 2». Intitulée «Once Upon a Deadpool» (que l’on peut traduire par «Il était une fois Deadpool»), celle-ci inclut tous les éléments qui sont désormais la marque de commerce de ce justicier masqué pas comme les autres.

Il brise ainsi allègrement le quatrième mur, tant Ryan Reynolds que Fred Savage s’adressant à la caméra au cours de plusieurs scènes intercalées dans le film. Les plaisanteries et clins d’œil figurent également en bonne posture (dont un dialogue truculent entre les deux hommes sur une bataille avec Brad Pitt).

Outre ces 20 minutes supplémentaires - le film ayant été amputé de bon nombre de scènes inadaptées à un public plus jeune -, on y trouve une scène à la conclusion du générique final en plus d’un bon nombre de nouveaux dialogues qui remplacent les anciens.

Mais le plaisir de «Once Upon a Deadpool» se situe aussi - surtout? a - dans le fait de se retrouver avec d’autres amateurs dans une salle de cinéma. On a, tous ensemble, l’impression, en revoyant Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin et les autres joyeux drilles de ce délire enthousiasmant, de renouer avec une gang d’amis chers qu’on n’avait pas vus depuis un moment et avec lesquels on passe une soirée légère, agréable et chaleureuse. Et ça, en plein froid du mois de décembre, ça fait vraiment du bien!