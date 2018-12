«Peut-être que Rozon se fera ramasser au civil»

Gilbert Rozon n’aura pas à répondre à des accusations criminelles à la suite des dénonciations de nombreuses femmes qui l’accusaient d’agression sexuelle. Il n’y aura pas de procès a annoncé le DPCP.

Dans sa chronique «Réveillez-vous», Richard Martineau a souligné que notre système de justice, bien qu’il ne soit pas parfait, est probablement, malgré tout, le meilleur au monde.

«On vit dans une société où prédomine la présomption d’innocence. Dans les dictatures, quand on t’arrête, tu es présumé coupable. Après ça c’est à toi de prouver que tu es innocent. Ici heureusement, dans notre démocratie, quand on t’arrête, tu es présumé innocent et c’est à l’État de prouver que tu es coupable.»

Il tient à préciser sa pensée sur l’affaire Rozon.

«On ne le sait pas ce qui s’est passé. Je ne suis pas en train d’innocenter Gilbert Rozon! Mais avant de lyncher quelqu’un sur la place publique, il faut laisser la justice suivre son cours. Peut- être qu’il se fera ramasser au civil, mais moi je tiens à la présomption d’innocence. »

***Voyez sa chronique intégrale dans la vidéo ci-dessus.***