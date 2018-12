Remise de la Bourse Diversité à l’écran Québecor

La toute première lauréate de la Bourse Diversité à l’écran Québecor est Anaëlle Béglet, une étudiante de l'Institut national de l'image et du son (INIS).

Cette bourse de 5000 $ est offerte par Québecor dans le cadre d’un partenariat de trois ans avec le Festival international du film black de Montréal, qui a été créé par la Fondation Fabienne Colas.

Selon ce qui a été précisé mercredi, une partie des frais de formation d’Anaëlle Béglet au Programme cinéma 2019 – profil producteur de l'INIS sera ainsi couverte.

La bourse est remise à un jeune âgé de 18 à 35 ans issu des communautés noires du Québec.

«Nous sommes fiers de continuer à remplir notre mission à la Fondation Fabienne Colas qui est de bâtir des ponts, soutenir et promouvoir l’éducation et la diversité à travers les arts. Nous remercions Québecor pour cette bourse qui permet une meilleure accessibilité et un meilleur partage culturel en appuyant la relève du cinéma québécois. Un autre pas concret vers un écran à l’image du Québec diversifié d’aujourd’hui!» a dit Fabienne Colas, présidente fondatrice de la Fondation Fabienne Colas.

«Québecor est fière de soutenir une relève forte, diversifiée et engagée afin de contribuer à enrichir le milieu cinématographique et télévisuel du Québec. Toutes nos félicitations à Anaëlle Béglet!» a indiqué le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau.