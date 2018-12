Réveil brutal pour un enfant de 9 ans

Après avoir vu son pays natal ravagé par la guerre, un père de famille dont la maison s’est fait éventrer lundi à Brossard reste serein malgré l’ampleur des dégâts.

« On a vu la guerre et les bombes. Vivre au Québec, c’est un cadeau pour nous. Il n’y a pas de blessés. Alors la maison, ce n’est pas important », a confié avec philosophie Besnik Hoxha au lendemain de l’incident.

L’homme de 39 ans d’origine albanaise s’est réfugié au Canada avec sa famille en 1999. Il a quitté le Kosovo en période hostile.

Photo Agence QMI, Pascal Girard

« Le matériel, ce n’est pas grave », ajoute-t-il, en songeant à ses six proches présents, dont son fils de 9 ans qui dormait à quelques mètres du lieu de l’impact.

La famille Hoxha réside depuis 12 ans au coin des avenues Van Dyck et Panama, à Brossard. La vitesse permise dans le quartier est limitée à 40 km/h.

Lundi soir, vers 22 h 20, une Audi noire a effectué tout un vol plané avant de terminer sa trajectoire dans le mur de briques de la résidence familiale. Plus précisément dans la chambre principale, heureusement vacante à ce moment, dont le mur a cédé comme une feuille de papier, lors de l’impact.

Photo Jae Prevost

Il n’y était pas

Le conducteur avait précédemment raté une courbe, évité un poteau et percuté une butte de terre prononcée.

Le conducteur et son passager s’en sont sortis indemnes.

Besnik Hoxha travaillait quand son voisin l’a averti, par cellulaire. Conservant son sang-froid, il s’est dirigé vers la résidence pour rassurer les siens.

Il est trop tôt dans l’enquête pour déterminer les circonstances de l’accident, a affirmé la police de Longueuil. L’alcool et la drogue ne sont pas en cause, a-t-on confirmé.

Photo Jonathan Tremblay

Le grand-père de la famille a cru qu’une bombe avait explosé au-dessus de sa tête, a-t-il dit en entrevue à TVA Nouvelles. Il s’apprêtait à dormir, au sous-sol, directement sous la chambre principale.

Le choc a été davantage traumatisant pour le garçon de 9 ans, couché dans la pièce adjacente. Il a été retrouvé figé de peur par son grand-père, sous des draps couverts de poussière. Une partie de sa chambre a été complètement détruite.

« C’est lui qui a vécu le plus gros choc », a souligné son père.

Besnik Hoxha et son voisin ne peuvent pas croire que le conducteur a respecté la limite de vitesse en vigueur. « C’est absolument impossible. Ça ne me rentre pas dans la tête », a dit le propriétaire.

Photo Jonathan Tremblay

« Il devait rouler au moins à 100 km/h. Ce n’est pas le premier accident dans le coin. Les gens roulent vite », a ajouté son voisin.

Les dommages de la maison sont estimés, au bas mot, à 50 000 $, selon l’experte en assurances rencontrée sur place. La famille séjournera à l’hôtel durant les travaux, qui pourraient se prolonger au-delà du temps des Fêtes.

« Je blaguais souvent avec ma femme, quand je voyais des avions par la fenêtre de notre chambre, tous les soirs. Je lui disais : imagine si un avion tombe sur la maison ! Eh bien, mon cauchemar s’est presque réalisé », souligne en souriant Besnik Hoxha.

En sécurité dans votre maison ?

S’il y a un endroit où on se sent en sécurité, c’est bien dans sa maison, et à plus forte raison dans sa chambre à coucher. Cette année plus que jamais, des Québécois ont eu la frousse de leur vie alors qu’ils se trouvaient chez eux, la plupart du temps, bien endormis. Voici quelques cas récents et... spectaculaires.

2 août 2018

Photo d’archives

Un véhicule lourd a chuté du haut d’un ravin pour s’écraser dans la cuisine d’une résidence de l’avenue Royale, à Château-Richer. L’accident s’est produit à la sortie d’un virage, sur la côte de la Chapelle. « J’ai entendu un gros boom et tout m’est tombé dessus. Toute la maison a tremblé », a décrit Suzanne Drouin, 63 ans.

14 août 2018

Photo d’archives

Un véhicule a complètement défoncé une maison de Léry, en Montérégie. « Trente secondes plus tard, et c’était la fin pour moi. On ne voulait pas de moi en haut ! » s’est exclamé Denis Léveillé, en regardant le trou béant dans sa maison. Le conducteur de 23 ans avait fui les lieux de l’accident avant d’être localisé.

18 août 2018

Photo d’archives

Un chauffard ivre a éventré une maison construite en 1865 à Sainte-Julienne, dans Lanaudière. « La vie va se charger de lui », avait lancé le propriétaire, Gaston Pothel. Le conducteur de 45 ans roulait vraisemblablement à haute vitesse sur la route 337, lorsqu’il a perdu le contrôle de son véhicule, puis traversé une partie de la résidence.

11 septembre 2018

Photo d’archives

Un camion semi-remorque s’est encastré dans une résidence à Richelieu en Montérégie. L’accident s’est produit vers 2 h, après que le conducteur eut oublié de mettre le frein à main de son véhicule. En sortant d’un Tim Hortons, il aurait aperçu son camion en train de descendre un boulevard et aurait tenté de courir après, sans succès. Le véhicule de 53 pieds a d’abord fauché deux lampadaires et des voitures stationnées avant de terminer sa course dans une résidence. Il n’y a eu aucun blessé.