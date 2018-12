Sylvain Caron devient officiellement chef du SPVM

Le nouveau chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Sylvain Caron a été assermenté mercredi à l’hôtel de ville de Montréal, devenant officiellement le 40e directeur du corps policier.

Pour l’occasion, M. Caron a prêté serment aux côtés de la mairesse de Montréal Valérie Plante et a signé le livre d’or de la Ville devant plusieurs membres du SPVM.

La passation des pouvoirs s’est aussi déroulée en compagnie du directeur intérimaire sortant, Martin Prud’homme.

Sa candidature avait été retenue par la Ville au début du mois de novembre, et avait été ensuite entérinée en décembre par le Conseil des ministres. Sa nomination faisait suite à la recommandation du Martin Prud’homme de choisir l’un de ses deux directeurs adjoints issus de l’externe.

M. Prud’homme a pris les rênes du SPVM pendant un an afin de redresser et de réorganiser le corps policier, et rétablir la confiance du public envers celui-ci. Il avait déposé un rapport final en novembre, annonçant que l’administration provisoire prendrait fin le 31 décembre.

«Je suis très confiante que M. Caron saura maintenir la stabilité instaurée par son prédécesseur», a soutenu Valérie Plante, ajoutant que ce dernier devra s’attaquer à l’amélioration de la représentativité au sein du corps policier et aborder les enjeux de profilage racial et social.

Sylvain Caron était d’ailleurs présent mardi à l’hôtel de ville pour présenter le plan du SPVM pour prévenir le profilage racial et social.

Expérience

Sylvain Caron était jusqu’alors directeur adjoint aux Enquêtes criminelles au SPVM. Entre 2014 et 2018, il a été directeur général adjoint de Sûreté du Québec. Le nouveau chef compte 37 années d’expérience policière. Il a entre autres travaillé pendant 21 ans comme policier à Sorel-Tracy, en Montérégie, dont cinq ans comme directeur.

La cérémonie d’assermentation, encadrée par la garde d’honneur du SPVM, s’est déroulée entre autres en présence de la responsable de la sécurité publique au comité exécutif Nathalie Goulet et du président de la commission de la sécurité publique Alex Norris.

L’ancien chef de la division des communications du SPVM Ian Lafrenière, maintenant député et adjoint parlementaire, était aussi sur place pour représenter la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

«Le SPVM se porte bien, mais il y a encore du travail à faire et il faut rester vigilant», a-t-il indiqué, félicitant le nouveau chef.