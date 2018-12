Taxe carbone: les Québécois pas prêts à payer leur essence plus cher

Seulement 2 % des Québécois seraient prêts à payer pour une taxe carbone qui permettrait d’atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre (GES), selon un sondage Léger publié mercredi pour le compte de l’Institut économique de Montréal (IEDM).

Le coup de sonde indique que sur le principe de la nouvelle taxe sur le carbone, 62 % des Québécois sont en faveur, contre 25 % en défaveur. L’appui grimpe à 76 % si cette taxe permet d’atteindre les objectifs de réduction de GES.

Toutefois, seulement 40 % des sondés se disent prêts à payer le litre d'essence plus cher en raison de cette taxe. Un peu moins du quart des Québécois (24 %) sont prêts à payer jusqu'à 5 cents de plus le litre, moins de 9 % jusqu'à 10 cents, et seulement 2 % des Québécois jusqu'à 50 cents de plus, «ce qui est pourtant le minimum nécessaire pour que le Québec atteigne entièrement ses objectifs de réduction des GES selon les études à ce sujet», souligne l’IEDM.

«Ce qui peut sembler à première vue une contradiction des Québécois est simplement une manifestation de leur rationalité quand on prend une idée comme la taxe carbone et qu'on la transpose dans la réalité, avec les coûts qui y sont associés», a mentionné Germain Belzile, chercheur à l'IEDM et auteur de la publication.

«Lorsqu'on leur présente autant les coûts que les bénéfices, les Québécois rejettent alors massivement l'idée d'une taxe carbone, ou en tout cas la suggestion d'une taxe sur le carbone établie à un niveau susceptible d'avoir l'impact recherché sur la consommation d'énergies fossiles », a-t-il ajouté.

Pour Michel Kelly-Gagnon, président de l’IEDM, les résultats ne sont pas surprenants. «Même dans l'éventualité où le Québec devenait le champion incontesté des réductions de GES, cela ne changerait absolument rien, ou presque, à l'état de la planète puisque le Québec est responsable d'approximativement 18 centièmes de 1 % des émissions mondiales, ou 0,18 %», a-t-il dit.

Pour lui, la solution aux problèmes des changements climatiques doit passer par l'innovation technologique et par de bonnes politiques publiques.

Le sondage a été effectué, du 9 au 12 novembre 2018, auprès de 1005 Québécois.