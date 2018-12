Un camionneur s'est sorti miraculeusement indemne d'une sortie de route

Un camionneur du Saguenay a eu beaucoup de chance, lundi matin, après être sorti indemne d'une violente sortie de route sur la route 381, entre Ferland-et-Boilleau et La Baie, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Grégoire Girard était au volant d’un camion-remorque transportant du quartz lorsque, subitement, à la sortie d'une courbe, il est arrivé face à une opération de remorquage pour une camionnette accidentée.

Le conducteur a été incapable de freiner à temps. Il a réussi de justesse à éviter les véhicules immobilisés sur la chaussée, mais son poids lourd s’est retrouvé à la renverse, au fond d’un ravin.

«Je me suis dit "il faut absolument que j'arrête, j'arrête, j'arrête... J'ai appliqué les freins, fort, tant que j'ai pu. La remorque est partie de côté et je suis tombé dans un ravin d'environ 25-30 pieds... Ça cassait. Je me suis recroquevillé dans un coin... C'est un miracle que j'aie rien eu!», a affirmé le conducteur du poids lourd à TVA Nouvelles.

M. Girard est convaincu que sa sortie de route aurait pu être évitée si les policiers avaient mieux indiqué les lieux de l’autre accident qui se trouvait juste devant lui.

«Moi, quand je suis arrivé dans la courbe, il n'y avait rien qui m'indiquait que quelque chose se passait là. Il y avait déjà un accident plus loin. Mais il n'y avait rien qui était signalé: des torches rouges, des flammes, rien. Il y avait un policier de l'autre bord [côté de La Baie], mais de mon bord, du côté de Ferland-et-Boilleau, il n'y avait absolument rien», a affirmé le conducteur du poids lourd.

Son patron, Roger Lavoie, s'est rapidement précipité sur les lieux, lundi matin, en apprenant l’accident. Lui aussi a été surpris de constater l’absence de signaux d’urgence dans un secteur où la route est étroite et comporte de nombreuses courbes prononcées.

«Il n'y avait aucune indication comme de quoi que quelque chose barrait le chemin. C'est un gros manque...», estime le propriétaire de l’entreprise, Roger Lavoie.

«Une chance, il n’y a pas eu de blessé. Il aurait pu y avoir des morts. Une chance qu'on avait un très bon conducteur expérimenté», a-t-il ajouté.

Selon lui, son camion d'une valeur de 400 000 $ est une perte totale, sans compter les frais pour réparer les poteaux électriques endommagés.

Il estime que ce n'est pas à son entreprise ni à sa compagnie d’assurances de payer pour une telle négligence. Le propriétaire n'écarte aucune possibilité, même celle de se tourner vers les tribunaux. Il a déjà entamé des démarches.

En attendant, il se compte chanceux d’avoir encore son conducteur à ses côtés et espère que ce genre de situation ne se reproduira plus.