«Un grand jour pour la justice» - Martine Roy

Comme pour 12 autres victimes alléguées, la plainte de l’ex-belle-sœur de Gilbert Rozon, Martine Roy, qu’elle accusait d’agression sexuelle, n’a pas été retenue par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Mme Roy, qui est la sœur de la conjointe de Gilbert Rozon, avait raconté publiquement avoir été agressée par le grand patron de Juste pour rire, dans les années 1990.

«Ça l’a bouleversé toute ma famille, ça l’a brisée, ça m’a couté très cher. Fallait que ça cesse! Moi mon histoire est encore plus taboue, parce que là j’ai touché au secret de famille, dont on ne parle pas d’habitude, et que beaucoup de familles vivent», a-t-elle déclaré en entrevue à TVA Nouvelles.

Elle ajoute que l’agression qu’elle a subie l’a profondément marquée.

«Tu l’enterres, t’essaies, mais ça te marque à vie. Quand tu en parles, t

Elle se réjouit toutefois de voir deux accusations tomber pour Gilbert Rozon, concernant une agression qui se serait produite en 1979.

«Une chance qu’il y a des accusations. Ça démontre qu’au moins il y a une justice. Elle n’est pas parfaite, mais mon Dieu! Je me demandais là... elle était où la justice. »

Elle ajoute toutefois que plusieurs victimes alléguées risquent de ne pas se sentir «écoutées».

«C’est un grand jour, mais ce n’est pas parfait parce que plusieurs personnes ne se sentiront pas écoutées ou crues, mais au moins justice va être là. Malgré ça on doit s’attarder aux lois au Québec.»

Elle ajoute en admettant avoir du mal à comprendre pourquoi autant de femmes ne sont pas crues, alors que dans d’autres dossiers judiciaires, les preuves sont parfois beaucoup plus faibles.