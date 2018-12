«Un pion», selon des proches et experts

L'ex-diplomate canadien Michael Kovrig, arrêté lundi à Pékin, est sans doute devenu un «pion» dans une querelle mêlant Canada, États-Unis et Chine, selon un scénario qui n'est pas inédit, dénoncent des proches.

M. Kovrig a été interpellé neuf jours après que le Canada eut arrêté la directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei, Meng Wanzhou, à la demande des États-Unis, qui l'accusent d'une fraude visant à contourner les sanctions américaines contre l'Iran.

La Chine a prévenu à plusieurs reprises que le Canada s'exposait à de «graves conséquences» dans cette affaire.

Ni Ottawa ni Pékin n'ont confirmé que l'arrestation de Kovrig, qui travaille aujourd'hui pour le centre de réflexion International Crisis Group (ICG), était la «conséquence» de l'affaire Meng Wanzhou. Mais des proches du Canadien en sont convaincus: les deux affaires sont liées.

«Il est clair que le gouvernement chinois veut mettre le maximum de pression sur le gouvernement canadien», a estimé Guy Saint-Jacques, un ancien ambassadeur du Canada en Chine, avec lequel Kovrig a travaillé.

Cas similaire en 2014

Auprès de l'AFP, M. Saint-Jacques souligne un cas similaire, survenu en 2014. Deux employés canadiens d'une ONG chrétienne, Kevin et Julia Garratt, avaient été arrêtés, peu après l'interpellation au Canada d'un ressortissant chinois recherché aux États-Unis dans une affaire de piratage.

Julia Garratt avait été libérée sans être inculpée. Kevin Garratt pour sa part avait été accusé d'espionnage mais la Chine lui avait permis de quitter son territoire en 2016, quelques mois après que le citoyen chinois, Su Bin, eut accepté de se rendre aux États-Unis et plaidé coupable.

Ottawa est aujourd'hui à nouveau pris en étau entre Washington et Pékin dont les points de contentieux sont nombreux, qu'il s'agisse de leur guerre commerciale ou de cyberespionnage. Et Kovrig va être une «victime» de ces querelles, pour M. Saint-Jacques.

«La Chine entend montrer qu'elle est une superpuissance rivale des États-Unis et que les pays doivent choisir s'ils s'alignent à ses côtés ou du côté des États-Unis», renchérit Shaun Rein, auteur de plusieurs livres sur la Chine dont "The War for China's Wallet" (La guerre pour le portefeuille chinois).

«L'ancien diplomate canadien est un pion et va rester coincé sauf si (Meng Wanzhou) est relâchée», ajoute-t-il.

Un juge de Vancouver a ordonné mardi la libération sous caution de Meng Wanzhoug. Elle devra respecter plusieurs conditions: verser une caution de 10 millions de dollars, rendre ses deux passeports, résider dans l'une de ses deux propriétés de Vancouver ou encore porter un bracelet électronique.

L'arrestation de Mme Meng a eu lieu le jour même où les présidents américain et chinois convenaient d'une trêve dans leur guerre commerciale, en marge du sommet du G20 à Buenos Aires.

Un «avantage»

Arrêter un Canadien, «c'est un avantage: le Congrès américain ne va pas s'agiter et crier; les négociations commerciales peuvent se poursuivre car la Chine adhère toujours à l'accord conclu lors du G20 avec Trump», souligne M. Rein.

Michael Kovrig était basé à Hong Kong pour International Crisis Group (ICG), travaillant notamment sur des questions de politique étrangère et de sécurité dans la région, en particulier dans la péninsule coréenne.

Mais ICG a fermé son bureau dans la capitale chinoise après que Pékin eut adopté une loi sur les ONG plus restrictive, entrée en vigueur en 2017, visant à mieux contrôler les activités en Chine des organisations étrangères.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang, a souligné mercredi qu'ICG n'était pas enregistré en Chine et que ses employés seraient «en violation» de la loi s'ils se livraient à des activités dans le pays.

L'ancien diplomate, qui s'était mis en congé sans solde pour pouvoir revenir en Chine selon ses proches, est décrit par ses amis comme un homme honnête et sympathique.

«Ils ont leur otage et on espère qu'ils vont le relâcher vite», conclut son ami David Zweig, professeur de politique chinoise à l'université de Sciences et technologie de Hong Kong.