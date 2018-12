Valérie Plante déçue de la décision de la Cour

La mairesse de Montréal Valérie Plante s’est dite déçue de la décision de la Cour supérieure, qui a refusé la demande de rejeter la poursuite de 33 millions $ déposée par les promoteurs de la Formule E contre cette dernière et la Ville.

«Je suis déçue parce que clairement le groupe de la Formule E tente de personnaliser ce dossier-là alors qu’on le sait que c’est une décision que nous avons prise avec l’accord de la population», a réagi mercredi la mairesse lors d’un point de presse.

Selon l’Agence QMI, la juge Chantal Chatelain a statué la semaine dernière que la poursuite «à l’encontre de la mairesse ne constitue pas une poursuite-bâillon». Montréal alléguait que la poursuite intentée par Formula E Operations Limited et Montréal c’est électrique (MCE) était «abusive et vexatoire» à son endroit.

Valérie Plante a rappelé que la gestion du championnat avait été un important enjeu de la campagne électorale, et qu’elle a fait le travail qu’elle devait faire en annulant l’événement en décembre 2017, après une seule édition de la course.

«Je suis inconfortable avec cette façon de personnaliser alors que moi j’ai pris cette décision entre autres parce que, et je suis ne pas la seule à le penser, on avait gaspillé l’argent des Montréalais. Même l’Inspecteur général a dit à quel point le processus était bâclé au niveau de la gouvernance et de la gestion», a-t-elle soutenu.