VIA Rail: des syndiqués protestent pour le maintien des emplois au Canada

Des employés syndiqués de VIA Rail, membres d’Unifor, protesteront, mercredi dans plusieurs gares ferroviaires du Canada, pour le maintien des emplois au Canada.

Les travailleurs distribueront des dépliants en guise de protestation dès 11 h, dans les gares de Montréal, Québec, Moncton, Ottawa, Toronto, Winnipeg et Vancouver.

«Cette société d'État devrait créer de bons emplois canadiens et bâtir un service ferroviaire national dont nous pouvons tous être fiers, au lieu de sous-traiter du travail à des multinationales étrangères», a déclaré Jerry Dias, président national d'Unifor, dans un communiqué publié mercredi.

Rappelons qu’une proposition de l’entreprise allemande Siemens dans l’appel d’offres d’un contrat de trains évalué à 1 milliard $ a été retenue, plutôt que celle de Bombardier.

«Unifor réclame aussi une stratégie nationale de transport bénéficiant d'une législation d'appui pour VIA afin de promouvoir un système de transport sûr, abordable, accessible et écologique dans les Maritimes, le corridor canadien (y compris le sud-ouest de l'Ontario), l'ouest des Prairies et la Colombie-Britannique», peut-on également lire.