Assassiné juste après avoir écrit à son fils

Les proches du septuagénaire découvert sans vie mercredi à côté de son véhicule à Charlemagne, dans Lanaudière, ne savent pas qui aurait pu vouloir s’en prendre à lui.

«Mon père avait une vie monotone, plate, plate. Il ne traînait dans rien», a confié au «Journal» Roger Jr Fleury, jeudi.

• À lire aussi: Un aîné retrouvé gisant dans son entrée victime d’un meurtre

• À lire aussi: Mort suspecte à Charlemagne

Roger Fleury, 71 ans, revenait du centre commercial en fin d’après-midi mercredi. Garé près de sa résidence de la rue Sacré-Cœur, à Charlemagne, il aurait comme à son habitude utilisé le réseau internet de ses voisins pour texter à son fils.

«Il m’a dit de monter chez lui, vers 17 h 15. Mon frère m’a appelé plus tard disant qu’il était peut-être mort», a-t-il relaté, retenant ses larmes. Selon lui, son père n’avait pas d’ennemis.

«Il était prompt et presque sourd. S’est-il chicané au centre d’achat et la personne l’a suivi? Mais au point de tuer? On n’écarte aucun scénario», a ajouté Roger Jr Fleury.

Homicide violent

Le corps de M. Fleury, présentant des marques de violence, a été retrouvé gisant au sol près de la portière de sa Hyundai Azera, peu avant 18 h. L’homme était apparemment méconnaissable, avance son fils. Tous ses effets de valeur étaient intacts.

Divorcé, M. Fleury résidait seul dans un appartement avec son chien. Ses voisins l’ont décrit unanimement comme un homme qui «rendait service», et non un «gars à problème». Il s’amusait à nourrir les animaux près de chez lui.

«C’était le meilleur gars du monde. Je suis le premier surpris», a dit avec émotion un bon ami du défunt, requérant l’anonymat.

Liasses d’argent

Reconnu comme un homme fier, M. Fleury se pavanait l’été dans sa Dodge Sebring décapotable.

«Il se présentait souvent avec de gros montants. Il payait tout le temps "cash"», a indiqué le barbier du coin.

Roger Jr Fleury n’adhère pas à l’hypothèse que son père ait été piégé pour son argent.

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ) ont passé la journée près de la scène de crime, jeudi. Un périmètre de sécurité a aussi été érigé à côté de l’hôtel de ville de Charlemagne.

En 2013, Roger Fleury a écopé de 12 514 $ d’amende dans une histoire de contrebande de tabac. En 1996, il a été condamné à huit mois de prison pour trafic de cocaïne.