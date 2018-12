Brigitte Bishop à la tête du BIG de Montréal

Brigitte Bishop est devenue la nouvelle inspectrice générale de la Ville de Montréal, selon les informations obtenues par TVA Nouvelles.

Elle remplace ainsi Me Denis Gallant qui est à l’autorité des marchés publics.

Mme Bishop est avocate. Elle a été procureure de la couronne pendant 27 ans et fait partie de plusieurs équipes spécialisées en poursuites criminelles, notamment celles contre les motards criminalisés et sur la lutte contre les produits de la criminalité. Elle a aussi agi à titre de conseillère juridique au sein de la direction de la Sûreté du Québec.

Me Bishop a plaidé devant toutes les instances judiciaires dans le domaine du droit criminel. Elle a siégé à diverses tables de concertation visant l’élaboration de projets de loi municipaux, provinciaux et fédéraux et a également participé à l’élaboration de plusieurs protocoles d’entente entre divers ministères et organismes gouvernementaux.

Me Bishop occupe le poste d’inspectrice générale adjointe en titre. Elle est responsable de l’équipe juridique et possède, par délégation, les pouvoirs de l’inspecteur général de la Ville de Montréal.