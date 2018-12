Contre-interrogatoire serré pour le commissaire intérimaire de l'UPAC

L’UPAC présentait son premier bilan depuis les nouvelles règles sur la transparence de l’organisme, mais aussi depuis le départ de Robert Lafrenière. Le commissaire intérimaire n’a pas été épargné par les journalistes.

Parmi les faits saillants, on retient qu’au terme de nombreuses enquêtes criminelles et pénales, 68 personnes ou entités morales ont été condamnées et que 2,7 millions en amendes pénales ont été remises.

Le commissaire intérimaire Frédérick Gaudreau s’est félicité des conclusions de ces enquêtes longues et complexes ainsi que du travail rigoureux de ses équipes.

Lors de la période de questions qui a suivi la présentation du bilan, le commissaire intérimaire a été questionné sur d’épineux dossiers de l’UPAC.

Sources journalistiques, enquête Mâchurer et le travail de son prédécesseur, Gaudreau a été talonné par les journalistes, mais a lâché peu de détails.

Concernant l’enquête sur les sources journalistiques, il a affirmé ne pas pouvoir rien dire puisqu’elle a été transférée au Bureau des enquêtes indépendantes. «Je préfère ne pas commenter», a-t-il laissé tomber.

Même son de cloche lorsqu’un journaliste a abordé la question de l’enquête Mâchurer sur le financement du Parti libéral du Québec. «Je ne commenterai pas sur une enquête en cours», de répéter le commissaire intérimaire.

Confronté aux commentaires de son prédécesseur Robert Lafrenière qui avait affirmé que 300 témoins avaient été rencontrés, il a réitéré qu’il valait mieux ne pas commenter sur une enquête en cours.

«Il avait tenu certains propos, moi je vais m’abstenir de commenter sur une enquête en cours», a-t-il ajouté.