Couple séquestré: une histoire d’amour tordue?

«Il va y avoir des poursuites par après. Je ne laisserai pas faire une affaire de même», a lancé d’entrée de jeu Guy Boileau, qui continue de clamer son innocence. L’homme et sa conjointe sont accusés d'avoir séquestré un couple d'une soixantaine d'années dans leur sous-sol durant quatre ans à Trois-Rivières.

La preuve tend à démontrer que le couple aurait pris le contrôle des finances de ses présumées victimes qui habitaient au sous-sol. Des charges d’extorsion, de voies de fait et de menaces de mort ont aussi été portées contre eux.

«Le monsieur en question était amoureux de ma femme; et sa femme était amoureuse de moi, elle me l'a avouée. Quand on l’a mis dehors de la maison, il nous a dit qu’il allait se venger», a expliqué M. Boileau, qui se dit victime d’un complot.

Sa conjointe abonde dans le même sens. «Ils ont crevé de faim. Je suis venue en aide à ce monde-là. Je n'ai rien à me reprocher», a-t-elle indiqué.

Histoire nébuleuse

Selon les policiers, la séquestration n'était pas permanente. Les présumées victimes sortaient régulièrement faire des courses ou des activités. Mais, selon l'enquête, ils étaient prisonniers du sous-sol le reste du temps.

Guy Boileau jure qu’il n’a pas installé de verrous sur les portes extérieures, mais reconnait qu’il contrôlait l’accès au sous-sol parce que son colocataire se livrait régulièrement à des gestes sexuellement explicites.

«Ce n'était pas trop intéressant d'arriver face à face avec lui pendant ce temps-là. On avait pris entente de mettre une porte, et il était consentant. J'ai fait une recherche sur internet à savoir c'est quoi de la séquestration. Venez chez nous n'importe quand, je vais vous montrer qu'ils n'étaient pas séquestrés et vous faire visiter le sous-sol.»

Une invitation que TVA Nouvelles a acceptée sur le champ. Or, à l'heure du rendez-vous, les accusés n'ont jamais ouvert la porte.