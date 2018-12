«Décembre» enchante toujours

Qui dit Noël qui approche, dit «Décembre» au Théâtre Maisonneuve. Tradition aussi immuable que les biscuits et le verre de lait laissés au père Noël à la veille de la distribution des cadeaux, le spectacle du temps des Fêtes de la troupe Québec Issime possède encore, après tout ce temps, le même caractère rassembleur et réconfortant qui en a fait un classique de cette période de l’année.

Le concept de «Décembre», tout simple et joli, plait autant aux chérubins qu’au troisième âge: des tableaux chantés et dansés relatant des scènes de Noël et du jour de l’An, des préparatifs d’avant la fête aux rigodons du 1er janvier, en passant par la messe de minuit et l’épisode de la «Chasse-Galerie».

La trame sonore reprend à peu près tous les airs incontournables liés aux réjouissances de décembre, les joyeuses «Vive le vent», «Fa la la», «Petit renne au nez rouge» et «23 décembre», de même que «L’enfant au tambour», «Douces nuits de Noël» et «Les anges dans nos campagnes», au son desquelles le public se laisse parfois aller à taper des mains.

Ici, on balaie la neige gaiement sur «Lit vert», une ballerine dans une boule de cristal grandeur nature tourbillonne aux paroles de «Marie-Noël», et on s’éclate sur une «Sainte Nuit» jazzée. Dans d’autres moments, plus émouvants, on écoutera respectueusement les monologues de «Noël au camp» et «La petite fille aux allumettes».

Marc Hervieux renversant

Avec sa vingtaine de comédiens-chanteurs – dont huit enfants – ses dix danseurs et ses cinq musiciens, «Décembre» est une production d’envergure, portée par une mise en scène efficacement rythmée, sans réelle faiblesse, et des chorégraphies parfaitement exécutées.

Marc-André Fortin, Bryan Audet, Éléonore Lagacé, Julie St-Pierre et Raphaëlle Morissette (fille cadette de Véronique Cloutier et Louis Morissette) comptent tous parmi les voix de l’édition 2018 de «Décembre».

Marc Hervieux, d’une puissance à faire frissonner sur «Noël blanc» et «Minuit, chrétiens», est toutefois certainement la grande étoile du collectif, volant la vedette à chacune de ses présences.

Après l’introduction d’une voix hors-champ qui évoque ses Noëls d’antan et le numéro festif d’une mini-chorale gospel, le rideau se lève sur le décor de village enneigé emblématique de «Décembre», certainement l’une des plus majestueuses structures à habiter le Théâtre Maisonneuve chaque année. Avec, au loin derrière, l’église qui surplombe l’agitation des habitants fébriles et, sur le côté, le carrousel abritant une partie de l’instrumentation des musiciens.

Au fil des saynètes, les planches deviendront l’atelier de fabrication des jouets du père Noël – prétexte à l’enchaînement de plusieurs hymnes en hommage au barbu personnage, dont «Le père Noël c’t’un Québécois» et «Le père Noël a pris un coup» –, puis l’église, la crèche, la forêt, etc.

Un peu long pour les plus jeunes spectateurs, «Décembre» n’en demeure pas moins un rendez-vous magique, parfait pour se glisser dans l’ambiance de Noël entre deux séances de magasinage de présents.

«Décembre», de Québec Issime, tient l’affiche du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts jusqu’au 30 décembre.