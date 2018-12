Hubert Lenoir fait bonne impression en France

Les médias français ont été nombreux à encenser la toute première prestation d’Hubert Lenoir sur le Vieux Continent, il y a quelques jours. «Excentrique, déchaîné et intense», les qualificatifs se sont multipliés pour décrire le jeune artiste québécois.

Hubert Lenoir avait été invité à participer à la 40e édition des Rencontres Trans Musicales de Rennes, dans la région de la Bretagne, qui ont rassemblé près de 60 000 spectateurs en cinq jours.

Après avoir charmé, ou dérangé, le public québécois ces derniers mois, le jeune homme a poursuivi son manège outremer avec une performance très colorée.

Le magazine spécialisé Les Inrockuptibles a placé sa prestation parmi ses neuf concerts inoubliables de l’événement. «Estampillé glam-rock par certains, étiquette dont il se défie, le style protéiforme de ce petit branque a plutôt la forme d’un doigt d’honneur levé en direction de toute forme de conformisme, qu’il soit issu des banlieues pavillonnaires de Québec City, ou de l’esprit étroit de types prompts à tout catégoriser.»

«Plus proche d’un emo-kid grunge ou d’un XXXTentacion dans la folie qu’il exalte que d’un Bowie, et ce, malgré l’énorme orchestre de guitares, synthé, saxophone qui l’accompagne, Hubert Lenoir a marqué au fer rouge le lancement de cette nouvelle édition des Trans», a conclut Les Inrocks.

Énergie débordante

La publication Ouest France a elle aussi été très positive, mentionnant que la musique et le chant du Québécois «ont emmené le public avec une énergie débordante dans le hall 3. [...] Pendant une heure, il a distillé les chansons de son premier album intitulé Darlène. Sur scène, Hubert est excentrique, déchaîné et intense. Il offre une performance à la hauteur de sa réputation».

L’édition française du Rolling Stone a de son côté affirmé avoir été « scotchée devant la brutalité du final d’Hubert Lenoir, chanteur québécois extirpé de son ancien groupe, The Seasons, qui lance violemment deux micros dans le public, torse nu, après une reprise plus punk que grunge de Smell Like Teen Spirit».

Les éloges se sont poursuivis dans L’Express. «Transgressif, outrancier, il convoque David Bowie et Roxy Music, n’hésite pas à grimper aux rideaux pour se faire remarquer. Phénomène au Québec, le fougueux Hubert Lenoir devrait faire parler de lui de ce côté de l’Atlantique.»