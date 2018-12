Hydro: 10% d'augmentation de salaires

Les employés d’Hydro-Québec verront leur salaire augmenter de 10% au cours des 5 prochaines années, a appris Le Journal.

Les employés d’Hydro-Québec viennent de signer de nouvelles conventions collectives qui leur garantie des hausses de salaires appréciables jusqu’en 2023.

Les hausses de salaires seront de 0,5% en 2019, de 1% en 2020, de 2% en 2021, de 3% en 2022 et de 3,5% en 2023.

Ces augmentations ont été consenties après entente avec 7 des 8 syndicats de la société d’État.

Les 8 unités syndicales regroupant environ 15 000 travailleurs d’Hydro-Québec ont des conventions collectives se terminant au 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2019.

Seul le Syndicat professionnel des ingénieurs n’aurait toujours pas d’entente avec Hydro-Québec.

Meilleure flexibilité

Hydro-Québec dit avoir obtenu une meilleure flexibilité dans la gestion des horaires de travail de ses employés.

«L’essentiel des négociations a porté sur des horaires plus flexibles afin de réduire le recours au temps supplémentaires, notamment du côté des répartiteurs au centre de contrôle du réseau», a fait savoir un porte-parole de la société d’État.

Environ 300 des 5000 employés de métiers auront un horaire de 12h par jour au lieu de 9h par jour ainsi que la possibilité de réaliser des travaux la fin de semaine.

«Cela permettra de réaliser plus de travaux durant le jour et les fins de semaine, ce qui sera au bénéfice de nos clients», a-t-on précisé.

Heures supplémentaires

La direction d’Hydro-Québec croit qu’avec ce nouveau contrat de travail, elle pourra s’attaquer aux heures supplémentaires chez ses employés.

L’an dernier, la société d’État a versé 152 millions $ en surtemps. Certains employés ont presque réussi à tripler leur salaire de base.

La facture des heures supplémentaires a bondi de 20 millions $ en 2017, en hausse de 15%. En 2016, la facture du surtemps avait atteint les 132 millions $ comparativement à 131 millions $ en 2015.

Lors de son arrivée chez Hydro-Québec en 2015, le grand patron, Éric Martel, avait évoqué un problème de productivité pour justifier des coûts importants liés aux heures supplémentaires.

Lors de la dernière grande négociation survenue en 2013, les employés syndiqués d’Hydro-Québec avaient subi un gel salarial en 2014 et en 2015 ainsi que des hausses successives de salaire de 3%, 2,75% et 2,5% pour les années 2016, 2017 et 2018.