Il écope de 10 ans pour avoir tabassé un aîné de 71 ans

Un juge a condamné à 10 ans de détention un jeune homme ayant sauvagement tabassé un aîné lors d’une violation de domicile, mais aurait aimé pouvoir être plus sévère vu les séquelles de la victime, a-t-il noté mercredi.

Le juge Bertrand St-Arnaud a semblé très empathique lorsqu’il s’est adressé à Santiago Gimenez au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.

«Je vous souhaite de retrouver la paix, la sérénité et la santé. En lisant votre témoignage, j’aurais eu tendance à être plus sévère, mais je suis encadré par la jurisprudence», a-t-il insisté.

Le magistrat venait de condamner Rakeim Terrence Floyd à 10 ans de pénitencier, une sentence à mi-chemin entre les 14 ans demandés de la Couronne et la suggestion de la défense, qui se situait entre six et huit ans.

«Gestes odieux»

«Cette longue peine d’emprisonnement exprime la réprobation de la société à l’égard de gestes odieux et inacceptables posés par l’accusé», a souligné mercredi le juge St-Arnaud, ajoutant qu’il ne fallait pas écarter les possibilités de réinsertion sociale du jeune homme.

Une sentence qui satisfait la victime, qui a su retrouver une force de vivre, malgré les images et les cauchemars qui la hantent toujours.

«Je suis soulagé que tout le monde sache ce qui s’est passé et que cela ait permis de démontrer qu’il y a des personnes dangereuses dans ce monde. Il faut vraiment faire attention», a déclaré Santiago Gimenez après l’audience, mercredi.

«Nous sommes reconnaissants envers le système de justice», a continué sa femme, Lucienne Gérardy-Gimenez.

Fractures aux yeux

En novembre 2015, Rakeim Terrence Floyd s’est introduit dans leur domicile, à Saint-Lazare, dans le but d’y commettre un vol qualifié.

Seul à sa résidence, M. Gimenez a été frappé à répétition au visage, au point où les orbites de ses yeux ont été fracturées.

L’agresseur, alors âgé de 24 ans, a aussi étranglé l’homme de 71 ans jusqu’à ce qu’il perde conscience.

L’aîné a néanmoins retrouvé ses esprits et a réussi à se faufiler à l’extérieur de peine et de misère pour composer le 911. M. Gimenez a dû demeurer plusieurs jours à l’hôpital pour se remettre de ses blessures.

Floyd, qui a été arrêté quelques mois plus tard, a plaidé coupable en janvier 2018 à des chefs d’introduction par effraction, voies de fait graves, tentative de vol et séquestration.

Lors des observations sur la peine, à l’automne dernier, le jeune criminel, qui a déjà été condamné à deux reprises pour des introductions par effraction, a présenté ses excuses à M. Gimenez.

Compte tenu de la détention préventive de l’accusé, il lui reste un peu moins de six ans à purger.