«Il n’y a pas grand-chose dans notre carnet de travail», s'inquiète le syndicat

L’annonce selon laquelle l’allemande Siemens met la main sur le contrat de 1 milliard $ de VIA Rail fait mal à Bombardier et son usine de La Pocatière.

Nous apprenions mercredi que les nouveaux wagons de la compagnie ferroviaire seraient construits à Sacramento, en Californie.

Une nouvelle qui a eu l’effet d’une douche glaciale sur les employés de l’usine de Bombardier, à La Pocatière, dans le Bas-Saint-Laurent. «On aurait pu faire travailler nos gens», déplore Claude Michaud, président du Syndicat des employés de Bombardier.

«Disons qu’après le contrat Azur, on n’a pas eu grand-chose dans notre carnet de travail», a-t-il poursuivi, rappelant qu’il s’agit d’un troisième contrat d’importance qui échappe aux travailleurs d’ici, après ceux du REM et de l’AMT.

«Ce sont tous des contrats canadiens, et ils sont tous confiés à l’étranger, regrette le président. On s’est battu fort pour avoir du contenu minimum local de 20 à 30%. On a rien eu. On est vraiment déçus» de n’avoir aucune clause de ce genre pour protéger les emplois, a indiqué M. Michaud.

«On va avoir à travailler rapidement à trouver des pistes de solution. Il y a des rencontres qui se font. On est déjà proactifs dans ce dossier. Maintenant, c’est au gouvernement fédéral que revient cette décision» a dit la députée-ministre de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, la qualifiant de «malheureuse».

Siemens a annoncé que jusqu’à 20% du travail pourrait être attribué à des sous-traitants internationaux, dont des entreprises canadiennes. Toutefois aucune garantie n’a été faite aux fournisseurs de chez nous. «C’est un désavantage quand il n’y a pas de contenu local de requin c’est un gros désavantage pour toutes les entreprises canadiennes. En passant, les entreprises canadiennes dans le domaine ferroviaire, on est des entreprises de pointe. On a d'excellentes technologies», martèle le président de Graphie 222, Bruno Morin.

- Avec la collaboration de Charles Laverdière